Hicieron malos negocios con plantas tratadoras: Ceagua

Al comparecer ante legisladores locales con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Jaime Juárez López dio a conocer que de las 141 plantas de tratamiento que existían en Morelos, diez se dieron de baja porque no es factible rehabilitarlas debido a su “pésimo diseño y concesión”.

Aseguró que, la empresa española encargada de una planta tratadora, hizo un saqueo del patrimonio estatal, pues en su momento se les otorgó una concesión que representó 30 millones de pesos.

El funcionario indicó que la planta más grande, ubicada en Acapatzingo municipio de Cuernavaca, genera un gasto de cinco millones de pesos mensuales, la cual sigue concesionada a la empresa española.

“En los nueve meses que pudimos a través de un litigio quitárselo a la planta española, generamos ahorros por 14 millones de pesos”, indicó Juárez López y agregó: “Hicimos una defensa legal, por desgracia los tribunales federales determinaron nuevamente que le restituyéramos la operación a esta empresa, lo hicimos en el mes de noviembre y ya solo nos quedamos con la nostalgia y el gusto de decir que ahorramos 14 millones de pesos que fueron reintegrados a las arcas estatales”.

Asimismo, refirió que la Ceagua tiene suscritos diferentes convenios para la operación de las plantas, como es la de Acapatzingo en Cuernavaca, la de Yautepec y otras cinco más, en las cuales su operación es muy elevada, sobre todo por el pago de energía eléctrica.

Juárez López destacó que ningún municipio por sí solo podría hacer frente al gasto que implica la operación y mantenimiento de una planta tratadora, y que la Ceagua apoya con el mantenimiento de algunas.

Llamó a los diputados locales a revisar el presupuesto 2023 que les fue asignado, pues indicó que faltan 40 millones de pesos para poder llevar a cabo la instalación de nuevas plantas potabilizadoras.

Juárez López refirió que actualmente aún no firman ningún convenio de operación de plantas de tratamiento, porque no cuentan con un presupuesto: “Ahorita si estamos en un problema, no hay manera de llevar esta función que nos corresponde”.

El titular de Ceagua propuso que se reasignen recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para poder realizar la operación de las plantas de tratamiento.









