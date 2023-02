Llama Lucía Meza al diálogo en Morelos, el Gobernador dice no

“No, ya no se puede… Lucy Meza reaparece después de que pasar cuatro años sin hacer nada; todos están apareciendo porque falta poquito para la gubernatura, ahora sacan la cabeza y yo ya se los dije, no me voy a quedar calladito, ahora resulta, ¿qué hizo por Morelos? no hace nada, cuando se trata de iniciativas solo levanta la manita", respondió el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo al ser cuestionado sobre la petición de la senadora Lucía Meza Guzmán para realizar una mesa de diálogo.

La senadora Meza Guzmán hizo un llamado a los tres niveles del gobierno, para consolidar un diálogo para la Reforma del Estado y el consenso político; en el comunicado menciona que a nadie le conviene una ruptura y enfrentamiento, pues eso impide un buen gobierno y daña la vida pública del estado.

Sobre el tema, Cuauhtémoc Blanco Bravo respondió con un rotundo no, y reiteró que las repentinas apariciones de algunos personajes políticos se deben a que el proceso electoral del 2024 está muy cerca. Además, enfatizó que él siempre está dispuesto al diálogo con los diputados, aunque no hagan algo por Morelos.

El distanciamiento entre el Gobernador y los legisladores de Morelos se hizo evidente cuando el G15 realizó la aprobación del Presupuesto 2023 con una propuesta alterna a la que presentó el Ejecutivo, lo que desencadenó en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 14 de febrero, el mandatario estatal pidió a los legisladores morenistas aliados al G15 abandonar el partido: "Si no están con Morena pues que se retiren a buscar otras oportunidades en otros partidos. Yo creo que es la traición que hacen hacía el presidente de la República, pero también hay ciertos intereses", declaró en su momento.

Además, aseguró que desde la dirigencia nacional se haría un fuerte llamado a los diputados: Macrina Vallejo, Alejandro Bermúdez, y Paola Cruz, por no respetar los principios de la Cuarta Transformación.

“Los diputados piensan que me van a doblegar, nunca lo van a poder hacer”, comentó.







