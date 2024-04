Familias celebran El Día del Niño en el zócalo de Cuernavaca

Plaza de armas en Cuernavaca se llenó de color, globos, bailes y risas con la presencia de niñas, niños y adultos que participaron en las actividades gratuitas organizadas para adelantar el festejo del Día del Niño y la Niña.

Más de 8 actividades permitieron que las familias se divirtieran y compartieran una agradable tarde. Los stands más populares fueron las clases básicas de lucha libre, arcilla y pintura, demostrando el interés por actividades físicas y creativas. El baile no podía faltar, y los grupos presentaron coreografías que fueron bien recibidas con aplausos y alegría.

Comerciantes se unen al festejo

La señora Alma Lozano, residente de Jiutepec, se sumó a la celebración en compañía de su hija. Sin embargo, pidió mayor difusión a este tipo de eventos: "Creo que hace falta más difusión porque no me enteré de esto. Venimos a comprarle zapatos pero vimos que había jugos y ella quería quedarse”.

También compartió sus reflexiones sobre la infancia, mencionando la libertad y la felicidad como lo que más extraña de esa etapa. "Estas actividades son muy buenas porque los niños ahora solo quieren estar en el teléfono", agregó.

Incluso los comerciantes locales se unieron a la diversión, como Martín González (vendedor de churros) quien se tomó un breve descanso para saltar la cuerda y recordar viejos tiempos de diversión. Comentó: "Tenía como 6 años que no saltaba la cuerda, soy bueno aún, muchas veces por el estrés o cosas de la vida dejamos de hacer cosas divertidas”.

Este evento demostró que no importa la simpleza de las actividades siempre hay oportunidad para unir a la comunidad, y sin importar la edad, crear momentos inolvidables con tus seres queridos.