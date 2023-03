Más de la mitad de los recursos del SAPAC son para nómina

El titular del centro de investigaciones Morelos Rinde Cuentas (MRC) Roberto Salinas informó que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) necesita una revaluación en su nómina, ya que el 58 por ciento de sus recursos se destinan al pago de salarios de los trabajadores.

"En conjunto con el Colectivo Consejo Ciudadano de Morelos, estamos revisando el trabajo de SAPAC desde hace tres años, y observamos que la nómina es muy alta, incluso de las más altas en todo el país, tiene cerca de seis empleados por cada mil cuentas, un número adecuado sería entre tres y cuatro empleados", explicó Salinas.

Esto genera que no tenga recursos para invertir en infraestructura y mantenimiento; Roberto Salinas compartió en cuanto al tema del pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que este gasto corresponde al 30 por ciento de los recursos netos del SAPAC.

"SAPAC prácticamente se queda sin recursos para mantenimiento de pozos, mejorar la red, para mejorar los tanques, no tiene ya nada para invertir... una de las acciones que recomendamos es reducir la nómina, nos parece un tema urgente que SAPAC debe acatar" mencionó.

Además, el titular de MRC puntualizó que hay cargos como el de jefe de sección A, donde el número de empleados rebasa las necesidades, por lo que, se vuelve difícil identificar cuál es propósito de cada cargo y qué funciones desempeñan.

"Me parece que las funciones del jefe de sección A son funciones que no están bien identificadas, y también el área podría no saber específicamente que se está haciendo, sí se debe hacer una revisión", dijo.

Finalmente, mencionó que esperarán los resultados de la auditoría a la nómina, para analizarlos y sugerir alternativas para mejorar su operatividad.

Morelos Rinde Cuentas y el Consejo Ciudadano solicitaron a la Junta de Gobierno realizar mesas de trabajo con la ciudadanía para analizar la problemática.





