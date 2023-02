Cuauhtémoc Blanco abandonó a Cuernavaca en adeudo con la CFE: Ayuntamiento

Cuauhtémoc Blanco abandonó a Cuernavaca y no ayudará a enfrentar el adeudo histórico que el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC) mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así lo consideró el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, quien reprochó que haya el Gobernador haya pedido al Congreso del Estado canalizar los recursos para obras hacia el pago de energía.

El pasado 22 de febrero, en un comunicado de prensa, el gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó dicha solicitud ante el Legislativo, pero el alcalde rechazó esa posibilidad.

"No esperamos que el Ejecutivo del Estado nos ayude porque no lo va a hacer, eso lo dejo muy claro. Él mando un mensaje al Congreso diciendo ‘lo que destinaron para obras canalícenlo para el pago de energía’. No, Cuernavaca necesita obras públicas y las que el Congreso aprobó son indispensables para cambiar la imagen de la ciudad”, dijo Urióstegui al enfatizar que se generarán recursos propios para ser autosustentables.

Bajo este tenor, el regidor de Cuernavaca, Víctor Hugo Manzo Godínez, lamentó que el Gobernador no sea consciente de su responsabilidad con el adeudo histórico de SAPAC ante la CFE, cuyo monto asciende a los 298 millones de pesos.

"Quedaron pendientes cerca de cien millones de pesos, él (Cuauhtémoc Blanco) hizo un exhorto a los diputados que, de la partida que dejaron a varios municipios, se pague el adeudo. Yo le hago otro exhorto, que sea más responsable y que cumpla con el compromiso que le dejó a Cuernavaca; qué si ya le falló a la gente de Cuernavaca, tiene la oportunidad de reivindicarse para ayudar al municipio".

También aclaró que el apoyo de 13 millones de pesos que el Ayuntamiento transfirió al SAPAC será el último rescate financiero que gestionará; de esta forma, recordó, SAPAC cuenta con sólo dos meses para ajustar su nómina, ya sea eliminando puestos o retabulando salarios.

“Por eso le dijimos (a la directora de SAPAC, Evelia Flores Hernández) que tiene dos meses para que se aclare la situación, se dice que hay aviadores, que los tabuladores no son iguales para la misma plaza, y eso afecta a las finanzas de SAPAC”.

La falta de recursos suficientes en el SAPAC lo imposibilita para cubrir casi 300 millones de pesos que se adeudan por concepto de energía eléctrica. Lo anterior deriva en el corte del servicio en los pozos por parte de la CFE.

La situación, ya cíclica, deja en medio a los habitantes quienes no cuentan con el servicio y se ven obligados a salir a las calles para protestar.