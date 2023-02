Urióstegui culpa a Cuauhtémoc Blanco y Antonio "N" de adeudo histórico de SAPAC

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que el adeudo histórico que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por casi 300 mil pesos, inició cuándo Cuauhtémoc Blanco Bravo fue alcalde, y creció con la administración de Antonio "N", quién ya se encuentra en proceso.

Luego de que el norte de la ciudad de Cuernavaca quedará paralizado por los bloqueos de habitantes de diferentes poblados exigiendo una solución al corte de energía eléctrica de cinco pozos de agua.

El edil capitalino señaló que el adeudo es impagable; por que la CFE no acepta el acuerdo para cubrirlo en mensualidades,

"No hay oportunidad de pago parcial de SAPAC, porque corremos el riesgo de generar una deuda histórica similar a la que se inició en el año 2018 cuando Cuauhtémoc Blanco era presidente municipal, y que acrecentó cuando Antonio Villalobos era presidente municipal, y asciende de diciembre 2018 a diciembre 2021, a 298 millones de pesos, esa deuda no fue generada por esta administración y lo remarcamos porque no es nuestra culpa, aunque sí nuestra responsabilidad", declaró.

Asimismo, señaló a la Comisión de ser desigual al exigir los pagos y realizar la suspensión de energía eléctrica, en comparación con la flexibilidad a las administraciones anteriores.

"En otras condiciones permitieron que se pagará un mes completo, dos meses incompletos, y la deuda se fue acumulando... En ocasiones había cortes de energía y en ocasiones no, y este es un trato desigual con esta administración", explicó.

Mientras tanto, anunció que el Ayuntamiento le dará a SAPAC dos meses para cumplir con las acciones a las arcas del Sistema, esto constará en un análisis de la nómina en la parte administrativa y operativa, así como, una evaluación en cabildo para trasladar recursos económicos de la administración central a SAPAC.

"Este acuerdo va ligado a lograr desde SAPAC un cambio sustancial tanto en la operatividad como en la administración, vamos a dar dos meses de plazo a SAPAC para que implemente todos los mecanismos de ahorro de energía, de reducción de personal y sustitución de bombas o capacitares para lograr que el consumo de energía eléctrica vaya disminuyendo" , explicó.









