Por todos los medios SAPAC busca detener crisis de agua potable

Ante el adeudo histórico que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de 298 millones de pesos, el Sistema operador presentará una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el costo excesivo en el consumo de energía eléctrica. Además, de denuncias a funcionarios de la CFE que en su momento no exigieron los pagos a los alcaldes en turno.

"Vamos a dejar de tener una actividad pasiva frente a la Comisión Federal de Electricidad, vamos a ser proactivos pero también vamos a exigir que los derechos del Sistema sean respetados porque es un instrumento (la electricidad) para hacer llegar el agua a los pobladores de Cuernavaca ", explicó el alcalde capitalino José Luis Urióstegui Salgado.

Te recomendamos: Urióstegui culpa a Cuauhtémoc Blanco y Antonio "N" de adeudo histórico de SAPAC

Dijo que la CFE no cuenta con medidores de energía eléctrica en por lo menos 60 pozos de la capital morelense, por lo que los ajustes en las tarifas no son claros, “hace que SAPAC tenga que pagar cantidades y no medidas en por lo menos 60 puntos de abastecimiento”.

Asimismo, el edil indicó que se procederá con las denuncias en contra de servidores públicos de la CFE que permitieron que el SAPAC no realizara el pago en los años 2018-2021, que involucran a los exalcaldes Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual gobernador de Morelos y a Antonio Villalobos, sujeto a proceso por presunto desvío de recursos.

El alcalde José Luis Urióstegui acusó a la administración de Cuauhtémoc Blanco y de Antonio "N" por omisiones en pago de SAPAC a CFE

📹: Emireth Cossiohttps://t.co/gRGoPmH0Uj pic.twitter.com/kWY7zBL2Hx — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 22, 2023

El alcalde señaló que el trato y acuerdos que brindan CFE al SAPAC no son equitativos a comparación de otras administraciones.

En el esfuerzo por salir de los adeudos, Urióstegui Salgado también indicó que solicitarán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a través de un documento, que intervenga con CFE y se condone el adeudo histórico.

En la petición a la Presidencia, también se considera una revisión a las altas tarifas que se aplican a SAPAC, los picos altos de cobro de hasta un 30 por ciento adicional en determinados horarios de uso de energía eléctrica, la falta de asesoría de CFE a SAPAC para lograr disminuir el consumo de energía eléctrica y la falta de medidores en por lo menos 60 pozos, detalló el Ayuntamiento.

La falta de agua en distintos puntos de la ciudad provocó el cierre de diversas avenidas de Cuernavaca. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Pese a que el SAPAC llegó a un acuerdo con la CFE para que a partir del 22 de febrero se inicie con la reconexión de los pozos tras el pago de 3.5 millones de pesos, el presidente municipal señaló que continuarán con los trámites jurídicos que sean necesarios.

“Eso no obsta para que nuestra relación de comunicación directa con CFE sea cordial y de respeto, así como tener una colaboración”, concluyó el munícipe.

Explicó que para beneficiar las arcas de SAPAC, la dirección del Sistema tendrá dos meses para que lleve a cabo los análisis de la nómina en la parte administrativa y operativa.

“No es un número determinado de trabajadores, es el monto de salarios que se pagan, las prestaciones accesorias que se pagan y de ahí tendrá que tomar otra decisión, de ahí habrá otros conceptos que se puede erogar”, mencionó el alcalde

El alcalde de #Cuernavaca anunció que ya hay acuerdo entre @SAPACCuernavaca y CFE al acudir con miembros del Cabildo a una mesa de diálogo con la paraestatal

📹: Emireth Cossiohttps://t.co/gRGoPmH0Uj pic.twitter.com/XE7GqXsIZN — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 22, 2023

Congreso podría respaldar ampliación presupuestal para Cuernavaca

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Sánchez Zavala declaró que están dispuestos a respaldar una ampliación de presupuesto al Ayuntamiento de Cuernavaca para que el SAPAC pueda afrontar el pago millonario a la CFE.

Señaló que es una decisión que no busca beneficiar a un gobierno, sino a los ciudadanos de la capital del estado.

Finanzas SAPAC despediría al 20% de su personal: Manzo Godínez

“Es un tema que debemos tratar desde el estado, y nosotros estaremos atentos por si hay una solicitud de ampliación presupuestal. Creo que el Congreso podría discutirlo y muy probablemente aprobar esa ampliación para solucionar ya este problema. No es para beneficiar a ningún gobernante sino a la ciudadanía”, indicó Sánchez Zavala.

En este sentido, también se pronunció el gobernador Blanco Bravo, quien exhortó, a través de sus redes sociales, a los diputados que aprobaron el Fondo de Infraestructura Regional Municipal “para que redireccionen parte del presupuesto designado a obras que por el momento no son prioritarias en Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla, para tender de manera inmediata el pago de la deuda".







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube