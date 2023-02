Municipios deben más de 500 mdp a la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tenido un papel protagónico en la crisis del agua de al menos cinco municipios de Morelos. Sin importar el monto del adeudo que los ayuntamientos tengan con la paraestatal, la empresa parece no tener un protocolo para realizar el corte de energía eléctrica a los pozos que abastecen de agua a las colonias.

Recientemente, Cuernavaca y Tlaltizapán sufrieron los cortes de energía a los pozos de surtido, dejando sin servicio a miles de colonos que no han visto otra alternativa que tomar las calles para exigir el suministro del vital líquido.

La deuda que los municipios acumulan con la paraestatal supera los 500 millones de pesos, pero el trato para cada uno de ellos ha sido distinto. Mientas Cuernavaca, con pasivos por 310 millones de pesos, con corte al 15 de febrero, padece cada quincena la amenaza de nuevos cortes a la energía eléctrica, Cuautla, con una deuda superior a los 60 millones de pesos, no ha padecido ninguna suspensión. Tlaltizapán, que mantiene un adeudo de 2.08 millones de pesos, sufrió el corte del servicio de luz en sus pozos y durante seis días no surtieron del servicio a las colonias.

El caso de Cuernavaca es especial dado que las administraciones municipales de Cuauhtémoc Blanco (2016-2018) y Francisco Villalobos Adán (2019-2021) dejaron de pagar a la paraestatal generando un adeudo histórico que sólo se ha abatido en un 30 por ciento durante esta administración.

En las últimas semanas la población de Cuernavaca elaboró diversos bloqueos viales como una forma de protesta por la falta de agua. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

Adeudos

De acuerdo con información proporcionada por el Municipio, Cuernavaca acumula un adeudo de 310 millones de pesos. Esta “bola de nieve”, como lo reconoce el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), surgió en la administración del ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; con él, el adeudo inició con 90 millones de pesos; posteriormente, en la administración de Antonio Villalobos alcanzó los 290 millones de pesos.

El caso de Cuautla es diferente. El alcalde Rodrigo Arredondo López asegura que recibió la administración con un adeudo de 124 millones de pesos por el servicio de energía eléctica; sin embargo, en un año la deuda disminuyó a 65 millones de pesos, casi se redujo 50 por ciento.

Tlaltizapán tenía un adeudo de 2.08 millones de pesos que saldó hace unos días, por lo que se pudo reconectar el servicio de energía eléctrica en los pozos de agua. Otros municipios como Zacatepec, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Coatetelco y Xoxocotla también le adeudan a la CFE, pero no se revelaron los montos totales.

Cuernavaca, un caso especial

La organización Morelos Rinde Cuentas realizó un balance del costo que significa la energía eléctrica que consumen los pozos de agua del SAPAC, misma que de 2012 a 2022 prácticamente se duplicó, al pasar de 75.1 millones de pesos a 110.2 millones de pesos, ante lo que el organismo se dice indefenso, pues no sabe en qué momento la CFE subirá sus tarifas.

En el año 2013 el SAPAC pagó 86.1 millones de pesos; para 2014 subió a 87.6 millones de pesos; en 2015, 82.8; en 2016 el pagó disminuyó a 78.1 millones de pesos, mientras que en 2018, durante la administración de Blanco Bravo, se pagó sólo la mitad de lo que se debía, pues aportó 23.4 millones de pesos, de esta manera la deuda aumentó y en 2019 pagaron 48.3 millones de pesos; para 2020, cuando los cortes de luz en los pozos comenzaron a aplicarse por parte de CFE, el SAPAC pagó 93.8 millones de pesos.

En 2021 también se pagó menos, al aportar solo 46.6 millones de pesos, y en lo que va de la administración de José Luis Urióstegui se han aportado 110.2 millones de pesos.

Deudas que no se justifican cuando los ingresos anuales del organismo operador eran de 2 a 3 veces mayor. Morelos Rinde Cuentas señala que en 2018 llegaron a las arcas 341 millones de pesos; en 2019 fueron 327 millones de pesos, en 2020 ingresaron 307 millones de pesos, en el 2021 sumaron 309 millones de pesos, mientras que en el último año se recaudaron 359 millones de pesos.

Derivado de este adeudo, la CFE cortó la energía en 13 pozos de agua durante enero de este año, y luego de un acuerdo de pago por 6 millones de pesos fueron reconectados, pero para febrero los cortes continúan en cinco pozos, en un primer momento, pero la amenaza pudiera llegar a los 65 pozos que abastecen a más de 200 mil ciudadanos de Cuernavaca.

Suben las tarifas cada que quieren: SAPAC

Alfredo Silva Valdez, director de Administración y Finanzas del SAPAC, acusó que la CFE sube el precio de las tarifas cada vez que le da gana “sin previo aviso”.

Asumió que se han analizado otras alternativas para no depender de la CFE para el suministro del vital líquido, pero los intentos han quedado ahí, debido, por un lado, a que la paraestatal no les permite la conexión de celdas solares, y por la otra, hace falta una inyección de recursos para la utilización de energía eólica, como propone la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Se construyeron celdas solares hace como dos años; ya está toda la instalación. Estamos tratando de que arranque, pero la CFE no nos permite, o no, más bien no nos otorga el medidor bidireccional, el cual permite que la energía sobrante que genera la granja eléctrica entre a la red pública. No lo permiten porque tenemos adeudos, es decir, no nos permiten generar condiciones de ahorro”.

Sobre la oferta de la instalación de energía eólica en los pozos de agua, dijo que la UAEM ha ofertado estudios técnicos para la viabilidad del proyecto, pero requieren de fondos que por ahora el sistema no puede solventar.

“La CFE nos ha aumentado las tarifas de manera periódica, sin previo aviso, cada que ha querido. Nosotros pudimos generar un ahorro de un millón de pesos el año pasado, y casualmente ese bimestre subió millón y medio el costo de la luz, entonces vamos en una carrera contra el tiempo”.

Por ahora la CFE asumió una política de “todo o nada”, exigiendo el total del adeudo histórico, el cual equivale a un año de ingresos del propio organismo, cuando además tiene que pagar nómina, pensiones y jubilaciones, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por citar algunas.

Cuautla

A diferencia del municipio de Cuernavaca y Tlaltizapán, donde la CFE ha decidido cortar la energía eléctrica por la falta de pago, en Cuautla la situación es diferente, a pesar de que la deuda que tiene es de 65 millones de pesos. El alcalde Rodrigo Arredondo dijo que con la comisión el pago se hace en tiempo y forma.

310 millones de pesos adeuda el SAPAC a la CFE 60 millones de pesos debe Cuautla a la paraestatal 2.08 millones de pesos pagó hace unos días Tlaltizapán a la CFE

Xoxocotla y las celdas solares

En 2022 el municipio indígena instaló más de 100 celdas solares para abastecer de agua potable a por lo menos 20 mil habitantes, lo que significó dejar de pagar la CFE. Alfredo Silva Valdez, director de Administración y Finanzas del SAPAC

“La CFE nos ha aumentado las tarifas de manera periódica, sin previo aviso, cada que ha querido".







