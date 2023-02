La crisis de los servicios públicos

La crisis en los servicios públicos de Cuernavaca ha afectado en los últimos años la calidad de vida de las más de 300 mil personas que habitan la capital del estado.

La ciudad carece de iluminación y la escasez de agua es constante debido a la deuda superior a mil millones de pesos que mantiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) con diversos prestadores de servicios, lo que provocó que en días pasados ciudadanos se manifestaran y cerraran los accesos a la ciudad una vez más.

El problema se vuelve más grave debido a la proliferación de fugas de agua en diversos puntos y la incapacidad del sistema operador por arreglarlos ante la falta de personal y recursos, generando daños en la carpeta asfáltica desencadenando otro problema: los baches, para cuya reparación tampoco hay recursos que alcancen, pese a los esfuerzos de las autoridades capitalinas.

La exigencia de la población para que el Municipio ponga más atención y mejore la calidad en los servicios es una demanda cada vez mayor.

CIUDAD EN PENUMBRAS

El 75 por ciento de los habitantes de la capital morelense asegura que la iluminación en Cuernavaca es insuficiente, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2022.

De las 35 mil luminarias que existen, alrededor de 10 mil 500 lámparas se encuentran en malas condiciones. La administración encabezada por José Luis Urióstegui plantea colocar cinco mil luminarias en la ciudad, lo que resulta insuficiente, asegura Andrea Acevedo, del colectivo Divulvadoras, “aunque es una buena intención”.

De acuerdo con la representante del colectivo feminista, “los riesgos que corremos en las calles las mujeres no son los mismos que los que corren los hombres; normalmente están vinculados con la violencia sexual y acoso, y la falta de luminarias siempre es un aliciente para que este tipo de acciones se incrementen; incluso afectan directamente la vida de las mujeres, que muchas decidimos no caminar de noche o no salir o no pasar en ciertos lugares porque no están alumbrados de manera correcta o adecuada, nos limitamos en nuestras actividades nocturnas, esto también en lo personal afecta causando estrés y desconfianza del uso o tránsito del espacio público”.

Afirma que la intención del Ayuntamiento de colocar cinco mil luminarias es buena, pero resultan pocas para atacar el problema de la violencia e inseguridad que se puede generar por este factor. Asimismo, solicitó que la iniciativa se realice con perspectiva de género.

Joaquí Legorreta vive en bulevar Juárez, en Cuernavaca. En los últimos años ha tenido que cambiar su rutina para evitar salir de noche y ponerse en riesgo ante la falta de luz.

“Ya es difícil salir más tarde a hacer compras, sobre todo cuando vas caminando en ciertos tramos del bulevar. Tengo que salir más temprano, precisamente por esta situación, además de evitar zonas que están más oscuras”, dijo.

El proyecto del Municipio que contempla la instalación de cinco mil luminarias tendrá una inversión aproximada de 11 millones de pesos, según el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Omar Alvabera Vázquez.

El proyecto contempla iluminar avenidas como Domingo Diez, Poder Legislativo, Alta Tensión, Colegio Militar, Emiliano Zapata y avenida Morelos, además de Álvaro Obregón, Plan de Ayala, Cuauhtémoc, Ahuatlán, Tzompantle, Francisco Villa y Calzada de los Reyes.

ESCASEZ DE AGUA, EL CUENTO DE NUNCA ACABAR en cuerna

El agua potable también encabeza la lista de las problemáticas que requieren mayor atención en la capital del estado; el 48.9 por ciento de los cuernavacenses externó que es un problema que se debe atender en calidad de urgente.

En Cuernavaca hay calles como la Hidalgo, en la colonia Paraíso, donde llevan hasta tres meses sin agua a pesar de que los vecinos están al corriente con sus pagos; señalan que el problema se agravó con los trabajos de reencarpetamiento.

“Hemos tenido más problemas, queremos que ya se nos solucione porque nosotros pagamos puntualmente, y ahora sí corresponde a las autoridades. En estos tres meses nos han traído pocas pipas porque nos dicen que hay desabasto también, las pipas son gratis, pero no es agua potable, y luego los piperos se hacen del rogar porque no traen la manguera más larga; hay gente que no tenemos cisterna y vivimos más lejos de la calle principal. No nos suministran a todos”, protestó la señora Josefina Méndez.

Mientras que en algunas colonias el agua escasea, en otras el servicio es irregular, ya que los tandeos no llegan con suficiente presión, por lo que tienen que almacenar en bidones, tambos e incluso cubetas el agua.

Aunado a esta problemática, la titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Evelia Hernández Flores, dijo que se han descubierto más de 100 tomas clandestinas, lo que ha perjudicado en primer lugar a las arcas del organismo, además de que han provocado fugas irreparables

"Este problema lo hemos atacado y es un trabajo constante, hay muchísimas, en todo Cuernavaca se están presentando", explicó Flores Hernández.

La crisis económica que mantiene el sistema operador ha incrementado con el paso de las administraciones municipales; el adeudo que tiene SAPAC con diferentes proveedores asciende a mil 59 millones 193 mil 480 pesos ; a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le adeuda 288 millones 814 mil 638 pesos; al IMSS, 91 millones 344 mil 116 pesos; al SAT, 65 millones 747 mil 831 pesos; al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), 33 millones 365 mil 726 pesos; Telmex, 594 millones 312 mil 76 pesos; a la Conagua, tres millones 274 mil 929 pesos; a la Ceagua, dos millones 511 mil 156 pesos; el adeudo con sindicatos es de 30 millones de pesos; por laudos debe 7 millones 903 mil 508 pesos; juicios, 631 mil 851 pesos; Programa de Devolución de Derechos, 10 millones 133 mil 571 pesos; y a proveedores 31 millones 272 mil 821.

BACHES ABUNDAN

En la capital morelense el 70 por ciento de los habitantes dijeron que los baches es lo que mayormente afecta el estilo de vida e imagen de la ciudad.

Al respecto, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que se espera que para este 2023 haya un reencarpetado de 35 mil metros cuadrados, lo cual va a permitir que se cubra un 60 por ciento de la carpeta asfáltica de la ciudad.

“Ustedes han visto que este año que terminó hicimos obra importante en asfaltado y bacheo, 30 kilómetros de nueva carpeta asfáltica y 20 mil metros cuadrados de bacheo; este año la meta es poder cubrir 35 mil metros cuadrados de bacheo, lo cual va a permitir cubrir un 60 por ciento aproximado de la ciudad, es un deterioro permanente, por el uso”, mencionó el edil en días pasados.

Durante esta administración, el Ayuntamiento dijo que se tapan hasta 70 baches al día, por lo que se espera que a finales de febrero y a principios de marzo se cubran entre 120 y 240 metros cuadrados de baches diarios.

Mientras tanto se han realizado trabajos de bacheo en avenida Álvaro Obregón, Domingo Diez, Poder Legislativo, Pericón, Diana, Río Mayo, algunas zonas de Plan de Ayala, Paseo Cuauhnáhuac, Ávila Camacho, Gustavo Díaz Ordaz, entre otras que sumadas son alrededor de 20 arterias.

De acuerdo con Martha Galeana, quien viene a trabajar desde el Estado de México a Cuernavaca todos los días, dijo que a pesar de que no es cuernavaquense, diariamente transita por la subida a Chalma, lugar donde el problema del bacheo se ha visto presente.

“Realmente en el tramo que yo recorro sí hay muchos baches. Hay lugares donde ya no tienes ni para donde darle, también cuando arreglan las calles, se tira mucho el agua y eso hace que el pavimento bote”, explicó la señora Galeana.

Pero hay casos más graves como el de Alejandra Crucillo, quien en 2021 sufrió un accidente por un bache que provocó que saliera disparada de su motocicleta, ocasionándole que casi perdiera la pierna ya que además tuvo un mal trato por parte de los médicos que la atendieron, por lo que demandó al Ayuntamiento.





