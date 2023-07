Morelos también exige justicia para el bailarín Maximiliano

Integrantes que conforman la comunidad de danza en el estado de Morelos se manifestaron este viernes 30 de junio para exigir justicia por la muerte del joven Maximiliano, quien falleció en extrañas circunstancias en el mes de abril en Culiacán, Sinaloa.

"Estamos buscando apoyar a la familia, todos estamos buscando que se haga justicia", dijo Kenia Navarro, vocera de la comunidad de Morelos.

Un grupo de al menos una decena de jóvenes se aglomeraron en la explanada del Palacio de Cortés en el centro de Cuernavaca, quienes se plantaron para exigir justicia por su compañero de profesión.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Morelos, a través de los jóvenes bailarines, replicó esta acción que realizaron en Ciudad de México, Sinaloa y Oaxaca.

Desde Morelos exigieron respuestas a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para esclarecer este hecho y avanzar en las indagatorias sobre el deceso, y en su caso, detener al o a los responsables para tranquilidad de la familia.

Morelos se sumó a las manifestaciones para exigir justicia por Máximo, joven bailarín que perdió la vida en extrañas circunstancias en Culiacán, Sinaloa en abril del presente año

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/ak1HyrYzek — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 30, 2023

"Le exigimos a la Fiscalía de Sinaloa que de respuestas, ellos dijeron que después de 60 días iban a dar un informe, pero no han dado nada y la familia no sabe qué más hacer, y nosotros de igual forma no sabemos qué hacer. Esperamos que estas acciones tengan un resultado, que por lo menos nos dé noción de lo que está pasando", manifestó.

El pasado 21 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de Maximiliano en el río Tamazula tras permanecer desaparecido por cerca de tres días.





Únete a nuestro canal de YouTube