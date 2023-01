Me arrepiento de haber postulado a Cuauhtémoc Blanco: Hugo Eric Flores

Hugo Eric Flores Cervantes confiesa estar arrepentido de haber prestado las siglas de su partido, Encuentro Social, al hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien acusa de ejercer mal el gobierno, buscar negocios particulares, ser el principal generador de violencia política, social y criminal en el estado, y hasta haberlo amenazado de muerte si no dejaba el estado.

En entrevista exclusiva con el director de El Sol de Cuernavaca, Daniel Martínez Castellanos, el delegado de Programas del Bienestar del Gobierno de México en Morelos durante los primeros años de la administración de Cuauhtémoc Blanco, a cuyo primer círculo pertenecía, expuso sus motivos para hacer pública la ruptura que desde hace poco más de un año se dio en privado, y advirtió que por lo menos uno de los colaboradores de Blanco Bravo tiene nexos con grupos delictivos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado.

DMC: Escuchamos atentamente tu rueda de prensa en que rompes con el gobernador y nos aterran los argumentos ¿Realmente las cosas si están así en Morelos?

HEFC: Así es, son muchos años de escuchar y ahora que ya estamos en una posición firme en el partido ya oficialmente y bueno de ver las intenciones de este personaje de postularse a otro cargo público, yo creo es el momento de tener conciencia social de salir a decir, y de salir a atajar todas las amenazas que han venido aconteciendo desde hace tiempo, finalmente este rompimiento se ha dado desde septiembre de 2021, y bueno hoy sobre todo por las acciones últimas se decidió hacerlas públicas.

Un poco también buscando proteger la integridad mía, y de mi familia.

DMC: ¿Cómo fueron las amenazas?

HEFC: Cuauhtémoc desde hace tiempo me había venido diciendo cosas, como que me salieran del estado, por eso rompimos, tengo mucho tiempo de no verlo, pero recientemente a raíz de que se da a conocer que voy a salir públicamente, una persona me pasa su recado de manera directa. Así está el asunto, ya habían sido muchas veces reveladas a través de otras gentes, pero creo que es un tema directo y creo que no me deja alternativa más que salir a decir esto, seguramente él está preocupado de que yo empezara a comentar, de su personalidad de cómo es que toma las decisiones de gobierno, está claro que me quiere fuera del estado, eso no va a acontecer, no aspiramos aqui en el estado pero vamos a estar haciendo política y tratar de levantar el movimiento social y el que genero condiciones de gobernabilidad, de reconciliación y de paz social en este estado.

DMC: ¿Entonces estas amenazas se dieron este fin de semana?

HEFC: Son muy recientes estas últimas amenazas, insisto ya venían de atrás pero sí ya estas últimas con señalamientos muy directos.

DMC: ¿Eres su vecino en Tabachines?

HEFC: Sí, así es, no vivimos lejos.

DMC: ¿No has pensando en cambiarte de casa?

HEFC: No, la verdad es que no,y pues una manera de brindarles protección a los míos es precisamente denunciar públicamente estos hechos que han acontecido.

DMC: ¿Además de esta denuncia pública, se hará ya con otras autoridades, con la fiscalía?

HEFC: Esto es una denuncia pública que busca mi protección ya los míos, a los que colaboran conmigo, pensaré en estos días si hago una denuncia judicial, finalmente nosotros nos hemos mantenido en la raya y bueno va a quedar muy claro nuestro trabajo político, va a ser de construcción, en beneficio de buscar la reconstrucción del tejido social del estado de Morelos y bueno nuestra posición político con respecto a Cuauhtémoc Blanco.

DMC; ¿Lo acusas de ser el mayor generador de violencia política, y criminal en el estado, es así?

HEFC: Lo que pasa es que nunca ha querido llegar a acuerdos con los actores políticos, al contrario, las gentes que siempre buscamos llegar a acuerdos y trabajar en bien del estado, no prosperamos los esfuerzos, de manera continua y permanente acusa a los diferentes actores políticos, los señala inclusive, hoy está haciendo lo mismo conmigo, no quiere generar acuerdos políticos, tampoco ha generado una acción de gobierno muy importante en materia de seguridad pública, en materia de prevención del delito, faltan muchas cosas que son muy complicadas y evidentemente se necesitaba la colaboración de todos los sectores sociales, empresariales para generar un clima de de paz social en el estado, pero eso no es posible por su personalidad y carácter del gobernador que de manera permanente y continua agrede y violenta. Esa es la verdad.

DMC: Me viene a la mente esta foto que publicó el Sol de México posando el gobernador con mandos criminales, tú perteneciste al primer círculo del gobernador, alguna vez te enteraste de algo así?

HEFC: Hace rato me preguntaban si me constaba que hubieran ido líderes criminales a Residencia, de manera contundente dije que no, no voy a decir cosas que no son, me queda claro que algunos de sus colaboradores tenían alguna relación con alguno de ellos, inclusive, lo sacamos de la mesa de seguridad, lo dijimos a su tiempo de algunas sospechas que tuvimos, que teníamos y pues bueno la inacción a muchas cosas que pasaron, y que bueno pudieran generar dudas y sospechas pero pero tengo que decirlo de manera franca y directa, a mi no me consta, muchos rumores, se oían muchas cosas, pero yo no voy a decir mentiras de ese asunto, a mi no me consta, muchas veces lo discutimos esa posiblidad y bueno lo que sí sé es algun contacto que tenían algunos de sus colaboradores con gente del crimen organizado.

DMC: ¿Me puedes decir cuáles?

HEFC: La verdad es que solo fue uno y de él se derivaron varios, y por ahí hay unas carpetas de investigación que me prohibía no decir nombres para no entorpecer la investigación.

DMC: ¿Tú has ido a declarar?

HEFC: No, yo conozco esas denuncias, pero hasta la fecha a mi no me han citado ninguna autoridad judicial, sí así fuera yo con mucho gusto acudiría.

DMC: Volviendo a la cancha de lo político, el PES es aliado tradicional de Morena ¿seguirá siendo así después de esto, sobre todo considerando que Morena está prácticamente secuestrado por el equipo del gobernador, o no?

HEFC: Nosotros tenemos un liderazgo de carácter nacional, tenemos acuerdos con distintos actores políticos, de todo el país, estamos trabajando en la reconstrucción del PES, hemos avanzado muchísimo, vamos a llegar a la elección con más de 20 partidos, no hay ninguna organización política que lo tenga, no podemos ser partido nacional sino ya lo hubiéramos generado, no hay tiempo de ver el tema de las coaliciones, no hay de otra que seguir nuestro trabajo, hemos tenido mucha comunicación con diferentes actores políticos de Morena, con gobernadores y además lo voy a seguir haciendo.

DMC: ¿Te sientes más cerca de Morena o del PAN? por ejemplo

HEFC: Mira, ahorita yo me siento más cerca del PES, estamos en un trabajo de reconstrucción de nuestra organización y eso es en lo que estamos enfocados, no vamos en esa parte a perder la brújula, ´porque van a llegar esos momentos políticos de decisión y ahí la organización a nivel nacional tendrá que decidir la política de alianzas, hace cinco años siempre fue hacer alianzas con personas y no con partidos, fue por eso que decidimos postular al mejor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la alianza evidentemente giraba en torno a su figura, ni siquiera a los partidos, nosotros así lo reconocimos siempre y seguimos reconociendo hasta estos momentos.

DMC ¿Te arrepientes de haber postulado a Cuauhtémoc Blanco?

HEFC: En vista de los resultados desde luego que sí, eran muchas las intenciones de querer generar una nueva clase política en el estado de Morelos, de hacer bien las cosas, de hacerlas de manera diferente, de lo que nunca me arrepiento es de llevar a nuevos actores políticos al liderazgo político, esa siempre será nuestra aspiración, seguido hay queja de como nos han gobernado los políticos de siempre y bueno eso lo vamos a seguir haciendo a pesar del tropiezo que tuvimos en el estado de Morelos.

DMC: Pero tienes una deuda con el estado de Morelos, en todo caso tú eres en parte responsable de lo que está pasando…

HEFC: Tienes toda la razón, por eso es que quise salir antes, hoy hay mucha crítica, de algunos miembros de la opinión pública, y lo entiendo, por eso es que lo hago desde ahorita porque acaba de señalar que tiene nuevas aspiraciones, y porque apenas acabamos de terminar un juicio y bueno porque estamos muy a tiempo todavía de buscar una coalición de gobierno en el estado de Morelos, que haga transitar a este estado hacia la paz social, urge el acuerdo político, de los actores sociales, del sector empresarial, del sector académico, eso es lo que nos hubiera gustado en el sector social, religioso, construir un estado en donde estuviéramos participando todos, todos desde nuestra trinchera bien coordinados, a eso nos vamos a dedicar, lo que no pudimos hacer en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, porque insisto él se negó, lo vamos a tratar de hacer desde nuestra trinchera.

DMC: Esta suma de acuerdos, incluiría por ejemplo, se me ocurre, a Rabindranath (Salazar Solorio), o a Margarita (González Saravia), a (José Luis) Urióstegui?

Valdría la pena de que fueran todos, hoy hay nuevos actores políticos, también que han venido surgiendo, yo creo que valdría la pena, y que después en las elecciones cada quien vaya y compita, pero ahorita el estado necesita un acuerdo social, un acuerdo político, eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que estamos esperando, aqui se necesitan a los diputados, a los alcaldes, al Poder Judicial, y desde luego a las personas que son candidatos de Morena a la gubernatura deben participar en estos esfuerzos.

DMC: También comentas que Cuauhtémoc Blanco llega a trabajar bajo los influjos del alcohol…

Yo lo que digo es que sus comidas de trabajo, en las que se toman decisiones terminan tomando decisiones bajo el influjo del alcohol, no digo que llegue tomado, digo que a partir de la hora de la comida empieza a tomar y y bueno se empiezan a tomar decisiones, desde mi punto de vista, muchas de ellas o la mayoría de ellas, muy equivocadas.

DMC: Un caso así, era el partido de (Víctor) “el Güero” Mercado?

Yo lo que dije es que han intentado por varias vías, trataron de hacer ese partido, trataron de pasarse al PT, al PES, sobre todo a raíz de que ya no empezó a haber acuerdos con nosotros, insisto lo que hoy se hace público tiene año y medio que sucedió, ya un rompimiento privado, que ya con esto que ocurrió ya se hizo público.

DMC: Todo esto es de angustia, ¿no?

HEFC: Es momento de que el gobierno de Morelos se reconstruya, yo creo que valdría mucho la pena la reconstrucción pues del gobierno estatal, insisto, tendría que ser un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que el barco no se hunda, que tratemos de sacarlo todos adelante.

DMC: Estas 3 denuncias de la fiscalía anticorrupción contra Cuauhtémoc que están en el Congreso esperando ser votadas como juicios de procedencia, algunos de ellos probablemente son de cosas de las que tú te hayas enterado, actos de corrupción, falsificación de documentos, este asunto del famoso tiempo de residencia en Morelos, la credencial de elector falsa, ¿qué tanto de esto sabes?

HEFC: Ya hay investigaciones muy claras al respecto, y que yo sepa hay más carpetas de denuncia de la Fiscalía General del estado, no solo en la anticorrupción, considero que valdría la pena que se avanzara en esas investigaciones y que se diera a conocer a la opinión pública, generalmente eso se hace después de que salen de sus administraciones, dejan blindadas las cosas, yo creo que debe ser de una vez, que se llame a cuentas, a los actores políticos, y que todos demos cuenta de que hicimos, se quiere desviar la atención de mi declaración, pero hay denuncias claras y contundentes, sin desparpajos, yo no soy Ministerio Público, pero insisto, si se me llama a mi, a declarar, con mucho gusto yo asistiré.

DMC: Seguramente vendrá una andanada de críticas y ataques, estás preparado, lo has platicado con tu familia, con tu equipo?

HEFC: El día de ayer lo valoré con mi familia, decidí sentarme a leer este documento que el día de hoy presenté, yo quiero darle a mis hijos testimonio de que soy una persona que no tiene temor, que tiene valor, aspiro a que el bien triunfe sobre el mal, es una posición posiblemente muy maniquera, filosófico pero lo que había de demostrar un poquito de valor, no voy a permitir más amenazas en mi contra, y bueno es una manera de cubrirme ante estas amenazas, sino también de provocar, como dicen los gringos, como tu lo dijiste, una accountability. Estoy muy contento, si quiere se que ponga todo mundo en la vitrina yo estoy dispuesto también a que se pongan en la vitrina.

DMC: En nuestra edición del Semanario, no sé si ya la viste, damos cuenta de que van 18 líderes políticos y sociales asesinados en Morelos, que es una cifra que jamás habíamos tenido, a pesar de lo rijosos que son los grupos en el estado, hace alrededor de un año más o menos en el Sol de México, aparecías como los políticos que tenían seguridad, ¿tú mantienes tu seguridad?

HEFC: Decir eso es meterme en un asunto de carácter privado, porque no quisiera ponerme en riesgo, más de lo que sé ya estoy, no había caído en cuenta de lo peligroso que estaba siendo el tema, insisto en un acto de buscar la seguridad la mía y la de mis hijos, hago esta denuncia pública, ahí está, está clara y contundente, creo que no deja duda de qué es lo que ha pasado.

DMC: ¿Con quiénes te quedas en el equipo porque (Jorge) Arguelles ya no está, Mirna (Zavala) nunca fue de tu equipo, los liderazgos que tu postulaste, Ponchito (Alfonso de Jesús Sotelo) allá en Jojutla, están de aquel lado?

HEFC: Hay muchísimo liderazgo, la verdad es que la gente que es fundadora del PES todavía existen, hay mucha gente que conocimos en el estado, hemos conocido a otros actores políticos de otras organizaciones sociales y políticas, estamos en un momento de reconstrucción, entonces esos retos a nosotros nos gustan bastante, y vamos a reconstruir con liderazgos que se tienen, los que vendrán, vamos a construir una organización sólida, una propuesta clara que va a tratar de sacar adelante a nuestro estado.

DMC: ¿Tú ya sabías de los antecedentes de Cuauhtémoc antes de postularlo?

HEFC: Fíjate que no, yo siempre tuve la aspiración de que fuera un líder nato, una gente sensata, una persona que demostraba amistad, que demostraba preocupación por el pueblo, de las causas pero las cosas han estado cambiado, y hoy hice una relatoría de cómo es que se fueron aconteciendo estas etapas, yo siempre tuve la aspiración de que Cuahtémoc fuera el lider que pudiera sacar adelante al estado, que dirigiera un equipo que lo empujara, de hombres y mujeres mejores, como lo habíamos acordado, pero después rápidamente inclumplió ese acuerdo original.

Tenía todo para ser un buen gobierno, yo era de esos que sí creía que Cuauhtémoc podía sacar adelante al estado y bueno hoy a cuatro años después reconozco con una gran tristeza que no puedo él, y que tampoco pudimos nosotros, pero esto aquí no ha acabado, nosotros vamos a continuar por esa búsqueda de construir liderazgos sólidos que puedan transformar las cosas y no nadamás, demagogos que digan tener preocupación por el pueblo y no estén haciendo nada.

DMC: Decías que habías propuesto algunos nombres para el gabinete, ¿quiénes son?

HEFC: La idea que nosotros teníamos es que al tener pocos compromisos políticos se pudiera llamar a gente destacada, académica, de la iniciativa privada, ciudadanos y ciudadanas morelenses destacadas, es decir, hacer un gobierno con las mejores personas se hablaron de ex rectores, empresarios, se habló de gente de la sociedad civil, pero al final no se pudo concretar, desde ahí empezó el gran desorden y luego se buscó trabajar con las personas que eligió pero fue imposible, había grupos marcados, uno lo encabezada José Manuel Sanz, decían que nosotros teníamos los hilos de gobierno pero siempre fue Cuauhtémoc, inclusive con la llegada de Ulises (Bravo), nosotros veíamos como un catalizador, alguien a quien sí podía escuchar, y luego se volverían a hacer grupos al interior, luego hubo adversarios que quisieron trabajar, pero nunca se pudo hacer una política de unidad, de consenso, que se pudieran sacar las cosas adelante.

Y todavía menos cuando los adversarios políticos del Gobernador en lugar de buscar acuerdo, no digo pactos sino acuerdos, para la gobernabilidad, pues tampoco se lograban porque no hubo las ganas de hacer acuerdos con nadie

A mí me parece que para sacar las cosas adelante a veces hay que llegar a acuerdos, reitero acuerdos no pactos, que sean transparentes para la gobernabilidad en el estado de Morelos.

DMC: Con las aspiraciones de Cuauhtémoc de gobernar la Ciudad de México ¿ tú les advertirías a los vecinos de la Ciudad de México que se cuiden?

HEFC: Desde luego, yo creo que Cuauhtémoc no está apto para gobernar, no debe de gobernar ya en ningún lugar, sería terrible. Hoy me reclaman que por qué salgo, salgo también por los claros indicios de Cuauhtémoc Blanco de buscar un cargo de elección popular y bueno en vista de los resultados que aquí se dieron por su manera política y personal de actuar, pues desde luego que yo digo que no. Hay que oponerse a Cuauhtémoc y está claramente ya mi papel como opositor a esta posibilidad de que Cuauhtémoc se postule a cualquier cargo público en cualquier parte.

DMC: Los chilangos que se cuiden de Cuauhtémoc y los morelenses ¿de quién nos tendríamos que cuidar de su equipo?

HEFC: Yo creo que más bien aquí es generar un liderazgo de gente de Morelos, tengo mucho tiempo diciendo y lo que dicho quedito y en público, el próximo gobernador de este estado debe ser alguien oriundo de aquí no tengo empacho en decirlo y a partir de ahí pues empezar a generar acuerdos políticos.

Que se vaya a una contienda electoral con respeto, que se busque la voluntad ciudadana y que al final se gane o los que ganen, porque seguramente habrá varios triunfadores porque habrá acuerdos políticos, eso es hacer política y eso es lo que no se pudo hacer con Cuauhtémoc y eso es lo que yo dirí se tiene que hacer aquí en el estado de Morelos.

DMC: Pero ¿lo puede hacer la gente de Cuauhtémoc, no sé Victor Mercado, Ulises, los ves con capacidad de acordar con la gente?

HEFC: Mira pues todo depende, yo creo que si ellos en su individualidad empiezan a tomar sus propias rutas no creo que tomen el camino equivocado que tomó Cuauhtémoc.

Tampoco es que yo vea una solidez en un proyecto político de Cuauhtémoc, nunca lo hubo, ni siquiera una estrategia clara, todo es muy desorganizado, no hay estrategia, todo es muy provisional, todo es espontáneo.

En estos momentos yo no veo una solidez en la propuesta, en imagen, no la veo.

Cuando Cuauhtémoc se vino al PES, desde luego que procuramos que muchas decisiones en el cabildo (cuando estaba en Cuernavaca) empezaran a ser enfocadas de manera distinta, enfocar un proyecto político que diera una esperanza a la gente del estado.

Yo en este momento no veo una solidez sino la lucha por el poder político nada más por luchar por el poder pero sin un plan, sin decir que van a hacer, cómo lo van a hacer con quién lo van a hacer, eso es lo que nos hubiera gustado escuchar, nunca lo escuche, nunca lo vi.

DMC: Pero están dañando al estado ¿no?

HEFC: Pues otra vez podrían decirme cómo que es generador de violencia, pues sí, claro. Cuauhtémoc no ve a sus opositores políticos como adversarios, los ve como enemigos y esta posición es un error.

Finalmente podemos no coincidir en todo pero habrá cosas que si coincidimos y tratar de construir con base en esas coincidencias, esto es un peligro lo que pasa cuando hay un gobernante que es necio y obstinado que no quiere acordar con nadie y que solamente él tiene la razón en todo, de ahí se empieza a generar violencia política en contra de sus adversarios.

La violencia política que hemos venidos también nosotros sufriendo, mucha gente cercana a mí fue despedida del gobierno, muchos amenazados, etcétera, etcétera. Esas cosas han venido ocurriendo durante el último tiempo, ojala que ahora Cuauhtémoc recapacite y deje que la gente trabaje que se gane con su trabajo el sueldo que está devengando en el gobierno del estado y que no tome represalias políticas como lo ha hecho generalmente en todas las cosas.

DMC: ¿Te parece que tenemos gobernando a un mafioso de los años 50´s?

HEFC: Pues la ignorancia, la necedad, la terquedad. Yo no lo vería como un mafioso sino como hasta alguien que le pesa gobernar y que eso sí le encanta el poder. Le encanta poder ejercitar ese poder, a Cuauhtémoc le ha encantado el poder público, él podrá decir lo que quieran pero los que lo vimos, le encanta tomar decisiones, insisto muchas veces esas decisiones resultado de su terquedad, de su necesidad, no podría decir que es un mafioso de los años 50´s, pero lo que sí puedo decir es que gobierno con ocurrencias, con mucha necedad y terquedad

DMC: ¿Cuál sería TU comentario final?

Hacer un llamado a la sociedad de que nos recompongamos, que busquemos la paz y la reconciliación en este estado. Hacer un llamado a los poderes públicos, finalmente Cuauhtémoc no es la única autoridad electa en este estado, hay un Poder Legislativo, del Poder Legislativo deriva el Poder Judicial, son poderes autónomos, las fiscalías son autónomas.

Yo creo que ha llegado el momento de que las instituciones públicas, los poderes del estado equilibren el poder político. Hago un llamado a los actores políticos de este estado para que lo hagan y lo hagan ya.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local