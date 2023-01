Sin avances, investigación contra Cuauhtémoc Blanco

Después de un año del anuncio hecho por el Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, del inicio de una investigación sobre probables delitos que pudieran derivar de la fotografía en la que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aparece posando con tres presuntos mandos criminales con influencia en la entidad, al momento el mandatario no ha declarado sobre el asunto ante la autoridad competente, aunque la carpeta sigue abierta en fase de integración en el ministerio público.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confiaron a El Sol de Cuernavaca que es poco lo que se puede informar sobre el avance de las indagaciones, dado el “sigilo de las investigaciones”; sin embargo, a la fecha se ha confirmado que la fotografía es auténtica y que quienes aparecen en ella realmente corresponden con presuntos líderes de grupos criminales que operan en el estado.

Sin embargo, el gobernador no ha acudido a rendir declaración de forma personal o por escrito, lo que tendría que ocurrir, de acuerdo con la entrevista que el fiscal concedió a este medio en enero de 2022, como parte de las investigaciones y para deslindar probables delitos.

Se buscó una entrevista con el fiscal Uriel Carmona sin que hubiera respuesta, incluso en la última concedida el jueves 5 de enero de este año rechazó hablar del tema y abordó su camioneta: “tengo a gente citada y ya se me hizo tarde”.

Aparece Cuauhtémoc Blanco en una fotografía junto a líderes del narco. / Archivo | El Sol de México

El 4 de enero de 2022 Blanco Bravo fue ventilado de aparecer con tres presuntos líderes de distintos grupos criminales, a saber: Raymundo Isido Castro, El Ray; Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, y Homero Figueroa Meza, La Tripa.

Dos días después de la publicación de la fotografía en El Sol de México, Carmona Gándara informó que se abrió una carpeta de investigación por parte de los diputados locales Julio César Solís Serrano, Agustín Alonso Gutiérrez, Francisco Sánchez Zavala, Eliasib Polanco Saldívar y Óscar Cano Mondragón, entre otros.

Sin embargo, no es la única denuncia existente contra Blanco Bravo, pues posteriormente los legisladores realizaron una segunda ante la FGR por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Pero la carpeta que se integra por la fotografía es muy aparte de las demás debido a la importancia de la misma,

Esto provocó que el mandatario acudiera a la misma instancia del Ministerio Público federal para replicar la acción pero contra los diputados, a quienes acusó de presuntamente tener vínculos cercanos con Rosario o Esther Yadira Huitrón Vázquez, señalada como líder de un grupo delictivo en Morelos.

La pugna entre diputados locales y el jefe del Ejecutivo local inició con acusaciones entre ambos; primero apresuraron al fiscal Carmona determinar las investigaciones con la fotografía de la reunión en Oaxtepec con los líderes de tres carteles, de los 14, que operan en Morelos.

La primera declaración de Blanco Bravo ante los medios de comunicación fue: “No he cometido ningún delito, no tengo nada de qué avergonzarme y daremos la cara siempre que sea necesario”.

Posteriormente, el presidente de la Comisión de Seguridad, Julio César Solís reveló que la denuncia ante la FGR contra el gobernador fue por delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero hasta ahora se desconoce el avance de las investigaciones y la integración de la carpeta, principalmente porque al parecer el tema fue abandonado por los propios legisladores.

Incluso se ignora la ratificación de la misma queja ante la delegación de la FGR en el estado, porque entraron a otras acusaciones sobre cambios a la Ley Orgánica del Congreso local, como fue la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

En su defensa, Cuauhtémoc Blanco Bravo respondió que normalmente suele tomarse fotografías como exfutbolista de la Selección Mexicana y sin conocer a las personas. Reiteradamente declaró que desconoce quiénes son El Ray, El Profe y La Tripa, con los que según versiones hubo una reunión.

Raymundo Isidro Castro fue detenido en el estado de Puebla el 7 de mayo de 2019 y trasladado al penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, donde a finales de octubre del mismo año fue asesinado durante un motín.

A su vez, Irving Solano Vera fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Cuautla en febrero de 2021, bajo un operativo discreto realizado sin dar conocimiento a Blanco Bravo y al comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.

En tanto, Homero Figueroa Meza permanece prófugo de la justicia y, a decir de Blanco Bravo, es quien actualmente causa los hechos de violencia en todo el estado, pero espera su pronta detención.

Asimismo, el gobernador minimizó la fotografía publicada en la que aparece con los tres antes mencionados:

“Me he tomado 58 mil 800 fotos con gente de la delincuencia sin conocerlos. En Culiacán me tomé otras también que realmente no los conocía”.

Al respecto, agregó que “me voy a seguir tomando fotos, si no los conozco me voy a seguir tomando fotos, yo no tengo ningún problema; yo no le voy a decir oye me voy a tomar una foto pero dime a qué te dedicas”.

Blanco Bravo también deberá responder a una solicitud de juicio político en su contra solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mismo que está integrado en la carpeta de investigación número FECC/625/2021 por el delito de fraude procesal, entre otros.







