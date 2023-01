Cuauhtémoc Blanco pedirá permiso a AMLO para buscar otro cargo público

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pedirá permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar un cargo de representación popular para el proceso electoral del año 2024, quien en caso de haber una negativa informó que regresará al fútbol.

En entrevista, dijo que aún desconoce cuál será su futuro en la política aunque “me gustaría” participar en una siguiente contienda, que sería la tercera en los últimos siete años después de su retiro del mundo deportivo.

El año pasado, dijo que buscó al presidente López Obrador para tener una reunión con él, pero no pudo atenderlo por la carga de trabajo y espera tener otra reunión para exponer su propuesta.





¿Pero si le gustaría?

“Si, sí me gustaría, pero no me voy a casar he…Yo no soy de esos políticos que ya quieren otro hueso y otro y otro, no. Si se da que bueno y sino me regreso como siempre he dicho a ser entrenador de algún equipo de aquí de México”.

Agregó que le gustaría dirigir en el extranjero o dirigir a la selección mexicana, pero con respecto a la política dijo que no está “hambreado” de buscar otro puesto.

Cuauhtémoc Blanco llegó a Cuernavaca a principios del año 2015 luego de acuerdos con los hermanos Julio César y Roberto Carlos Yáñez Moreno (ambos exdiputados locales), para ser el candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) a la presidencia municipal.

En su momento fue denunciado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) por no reunir el requisito para ser alcalde; sin embargo, presentó una credencial de elector con domicilio en Cuernavaca.

Bajo ese argumento y por una carta de residencia otorgada por el Ayuntamiento de Cuernavaca, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) realizó su registro como candidato del PSD.

La elección del año 2015 fue ganada a la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Maricela Velázquez Sánchez, quien impugnó el proceso y aún así el TEEM le otorgó a Cuauhtémoc Blanco el triunfo.

Posteriormente, en el año 2018 en la coalición de los partidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) logró ganar el gobierno estatal.

Ahora, sentenció, que de estar impedido por el permiso presidencial regresará al fútbol.

Sin embargo, es de señalar que el mandatario estatal también tendría, en su momento, que solicitar licencia al cargo para contender por otro cargo de elección popular ante el Congreso de Morelos.







