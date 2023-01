Cuauhtémoc Blanco no teme a juicios políticos en su contra

“Que lo hagan, si quieren hacerlo que lo hagan… al final de cuentas son 15 diputados, pero no hay manera”, respondió el Gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo, al ser cuestionado sobre si considera que luego de rechazar su propuesta de presupuesto 2023, ahora los diputados van por el juicio político en su contra.

El mandatario estatal respondió que al ser mayoría los 15 legisladores que se oponen a su gobierno podrían dar cabida al juicio político en su contra, pero reiteró que solo por una cuestión muy delicada podrían enjuiciarlo.

Al gobernador se le acusa de los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación; y por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad, actualmente la revisión del juicio político en su contra se encuentra en manos del Congreso del estado para la determinación de si es procedente o no.

La solicitud de juicio en contra de Blanco Bravo fue promovida por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de acuerdo con los expedientes FECC/625/2021, por el delito de fraude procesal, luego de que el mandatario estatal viajó a Brasil dejando acéfala la gubernatura y sin previa autorización del Congreso Local.

Mientras que, por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración, se basa en la carpeta FECC/478/2021-09, en la que se señala sus percepciones no coinciden con sus declaraciones patrimoniales. Y, finalmente el tercer juicio sobre ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos está relacionado con las constancias de residencia en Morelos.

Aunado al tema de juicio político, el Gobernador también fue cuestionado sobre la fotografía que fue publicada por El Sol de México hace un año, en la que se le puede ver con integrantes de la delincuencia organizada en Yautepec.

¿Ellos te van a recordar las fotos de hace un año con presuntos delincuentes?

“Me he tomado 58 mil novecientas fotos con gente de la delincuencia sin conocerlos. En Culiacán me tome otras también que realmente no los conocía, y te voy a decir una cosa, me voy a seguir a seguir tomando fotos, si no los conozco me voy a seguir tomando fotos, yo no tengo ningún problema; yo no le voy a preguntar oye me voy a tomar una foto pero dime a que te dedicas”, fue la respuesta del mandatario

Afirmó que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada e indicó que se sigue en la búsqueda de uno de los que aparecen en la imagen para su detención.

“De estos personajes uno ya falleció, otro está dentro (del penal) y me falta uno que lo vamos a encontrar, que es el que está provocando disturbios aquí en el estado y que lo vamos a detener”, sentenció Blanco Bravo.

La fotografía que se ha hecho viral se ve al mandatario estatal en compañía de Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, quien era el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y que fue asesinado en octubre de 2019; Irving Eduardo Solano, alias “El Profe”, líder del Cártel Guerreros Unidos, detenido en febrero de 2021 y, Homero Figueroa, alias “La Tripa”, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuica.







