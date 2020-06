Maestros están en contra de plazas por compadrazgo

Luego de las largas jornadas en las que los maestros de nuevo ingreso del periodo 2019-2020 pasaron para que se les otorgara una prórroga en los contratos, aseguran que la lucha no termina ahí pues darán puntual seguimiento a la asignación de plazas para el nivel básico.

El vocero del grupo Abraham Escalada Aceves, explicó que si bien la Secretaría de Educación Pública no fijó una fecha en específico para la ampliación en la validez de sus evaluaciones, les abrió la puerta para que puedan acceder a una plaza definitiva o temporal, la cual será a través de un proceso más ágil.

“Son 150 plazas las que hemos podido evidenciar y que podrían ser asignadas de manera definitiva, teniendo en cuenta que existen docentes que solicitaron su jubilación, renuncias, otros que lamentablemente perdieron la vida y en otros casos pidieron permiso para ocupar otros espacios”.

No permitirán que dichas asignaciones sean bajo una política de “compadrazgos” a favor de personas que no cumplen con el perfil pero que “son hijos de tal o cual trabajador o afín a algún sindicato, esto no lo vamos a permitir”.

Éste miércoles sostendrán una nueva reunión en el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), con Humberto Santana Santana, director del Servicio Profesional Docente, en dicha reunión pedirán se les informe “cuántas plazas se tiene porque estamos hablando de todos los niveles desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial y educación física”.

También acudirán nuevamente a la SEP para pedir se les envíe una comisión que les de respaldo ante las autoridades locales ya que el Acuerdo firmado con ellos mismos “ordena a las entidades que continué con la asignación de plazas temporadas y definitivas.

Las asignaciones que se hagan, tendrán efecto en el mes de agosto puesto que el ciclo escolar estará cerrando este viernes 5 de junio con una fecha de retorno posible el 10 de agosto para el periodo remedial.

“Pediremos una auditoria en la que se nos muestre todas las plazas disponibles, y también que nos permitan formar parte de la comisión que evalúe los perfiles porque recordemos que la asignación es por lista y quienes resulten beneficiados tendrán que haber pasado por el examen o el concurso de oposición”.