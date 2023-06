Movimiento Ciudadano no le cierra la puerta a las alianzas

Movimiento Ciudadano no le hace la tarea a Morena, pero tampoco al PRI, advierte la coordinadora nacional de mujeres del partido y diputada federal por Morelos, Jessica Ortega de la Cruz, que asegura que, si bien hay la negativa anticipada a coaligarse con Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática para las elecciones federales de 2024, en el plano local podrían no ir solos; su alianza sería con partidos locales.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, la legisladora nos ayuda a analizar la perspectiva para el futuro electoral de Morelos y adelanta que los naranjas, la tercera fuerza política en el estado, podrían dar la sorpresa.

Jessica Ortega es tajante, igual que su dirigencia nacional cuando habla de posibles alianzas del partido naranja en Morelos: "No hay posibilidad de alianza con el PRI ni con Morena; vamos solos y estamos construyendo de la mano de organizaciones de la sociedad civil, nosotros no tenemos por qué cargar con los negativos de nadie, creemos que se puede construir un proyecto ganador con las ciudadanas y ciudadanos morelenses, y bueno, tenemos ya variados perfiles a diferencia de otros partidos políticos”.

Y pese a lo que muchos analistas advierten, la negativa de ir en alianza con los partidos de oposición no es “hacerle la chamba a Morena, pero tampoco al PRI, porque ellos sí son lo mismo. Morena, rasquémosle un poquito y vamos a ver a varios exfuncionarios del PRI, a varias personas que han participado en el PRI, y que han hecho las cosas muy mal y tienen en esta condición a nuestro país y a nuestro estado. Y Movimiento Ciudadano está construyendo de la mano de diferentes sectores de la población, por eso la gente se siente identificada. Hay muchas personas que quieren participar con Movimiento Ciudadano. No vamos a subirnos a un proyecto que está destinado al fracaso, tampoco vamos a hacerle el favor al gobierno federal de seguir lastimando a México. Yo lo veo desde la Cámara de Diputados: las malas decisiones, las instrucciones que vienen desde el Ejecutivo federal y siguen los diputados y las diputadas”.

Otro de los problemas que MC ve a la alianza con PRI-PAN-PRD o con Morena es que ya se han repartido todos los espacios. “Si fuera una alianza inteligente donde sean las personas que tienen una posibilidad real de obtener triunfos por lo que han aportado a la ciudadanía, otra cosa sería, pero yo aquí veo proyectos políticos preocupados en sus intereses particulares. Un PRI preocupado por su tres por ciento (que le garantizaría mantener el registro y alcanzar una diputación plurinominal), un PAN concentrado en un solo sector cuando han dado muy malos resultados y un PRD que no tiene ni registro, entonces no entiendo cuáles serían sus prioridades”.

Pero las puertas para coaligarse no están cerradas para todos, hay una cantidad importante de partidos que juntos lograron superar más del 10 por ciento de la votación total en la elección del 2021. Con ellos hay una rendija de oportunidad. “Siempre en los procesos electorales, sobre todo cuando hay elección de presidencia de la República, nosotros generamos alianzas con los partidos locales, pero ahora estaremos pendientes de la resolución del Consejo Nacional, el próximo siete de julio, y será el órgano de decisión quien defina si podemos construir también con partidos locales, que a mí me parece muy interesante poder conjuntar agendas”.

Sobre los cuadros que MC podría postular a la gubernatura, aparte de la propia Jessica Ortega, la Comisión Nacional de Candidaturas del partido será la responsable de decidir. Movimiento Ciudadano se encuentra justo en esa fase de organización interna, “agradezco la referencia a mi persona, pero vamos a ser muy responsables, también estamos abiertos a que más personas se sumen y será la comisión quien designe la candidatura para la competencia”.

Asegura que se han sumado en cada proceso electoral muchas personas con diferentes liderazgos regionales, como Pablo Portillo y Óscar Rosales en Cuautla, Luz Dary Quevedo en la zona sur, Marisol Becerra y Julio César Solís en Cuernavaca. “Hay gente que quiere seguir construyendo y fortaleciendo el proyecto. Y nosotros estamos a la espera de que se siga sumando gente que primero se identifique con la carta de identidad de Movimiento Ciudadano, porque eso es fundamental, ahí están nuestras causas, nuestra agenda”.

Y aunque los cuadros son importantes, también lo es la posibilidad real de la marca para ganar elecciones, ¿le alcanza a Movimiento Ciudadano para ganar la gubernatura de Morelos? preguntamos y Jessica Ortega responde convencida: “Movimiento Ciudadano es la tercera fuerza política del estado, por encima de los que se sienten muy fortalecidos a nivel nacional. Desde hace mucho tiempo no participamos sólo para conservar el registro, hemos venido del 7 al 9 por ciento, entonces nos ha ido muy bien. Ahora tenemos representación en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos. Movimiento Ciudadano es un proyecto que está creciendo, que se está convirtiendo realmente en una opción ciudadana, tenemos una causa y una agenda propia que hemos abrazado y fortalecido de la mano de la sociedad civil. Hoy tenemos la posibilidad de construir una agenda que llevaremos a lo que viene, electoralmente hablando, de la mano con especialistas, organizaciones, con la experiencia de varios estados de la República, estamos escuchando a la ciudadanía, con las diferentes acciones que tenemos como proyecto político. En Morelos hemos estado construyendo con nuevos perfiles, trabajando en territorio, buscando a las juventudes y a las mujeres que son principalmente el sector de la población que se identifica con Movimiento Ciudadano. Entonces somos una opción real para la ciudadanía en el próximo proceso electoral. Samuel García, en Nuevo León, arrancó con el 4% y todo mundo decía que no iba a hacer nada y hoy es el gobernador; Enrique Alfaro inició así y hoy es el gobernador de Jalisco. Por supuesto que debemos ir de la mano con la ciudadanía, es con quien debemos hacer la verdadera alianza, el verdadero compromiso, y, además, también tenemos que generar esa energía de participación política electoral de la ciudadanía. De eso se trata; el gran reto que tenemos es que mucha gente conozca la esencia de nuestro proyecto e impulsar la participación política, dejar de lado la abstención. Estamos en la contienda y vamos a ser un proyecto que defina en mucho el rumbo del estado”.









Jessica Ortega es alegre y valiente, no se permite tener miedo ni desánimo, y quiere que la gente lo sienta y viva en el próximo proceso electoral a pesar del temor y enojo que se percibe en la sociedad morelense: “Tenemos que ser disruptivos en ese aspecto, porque la clase política es la que se está peleando y a la que le tenemos que cobrar la factura de no haber hecho su trabajo correctamente. Hoy tenemos que devolver a la gente ese derecho a la felicidad. ¿Y qué permite ser felices? Tener un buen empleo, salir con seguridad a las calles, tener condiciones para emprender, que las mujeres se sientan seguras en todos los espacios y sobre todo en el transporte público, eso es parte de cómo vamos a recuperar la alegría y la felicidad de las personas. Hoy la gente no debe estar triste ni enojada, aunque se entiende por las condiciones en las que nos tiene el gobierno estatal, sobre todo. Pero tenemos que recuperar la capacidad de sentirnos contentos y alegres de vivir en un estado que tiene grandes bondades y muchísimo por aportar. Tenemos la oportunidad de recuperar esa grandeza que tiene Morelos para dar. No podemos vivir, y yo me resisto, en un estado donde tenemos miedo”.

Pero reconoce un estado “en condición crítica en muchos sectores como la seguridad, el empleo. La seguridad es el principal reclamo de la ciudadanía y es un gran reto que tienen las autoridades que son responsables de generar la certeza de seguridad en la ciudadanía, la falta de oportunidades laborales también es un tema fundamental que no se está atendiendo. Y la gente que está en los espacios políticos están más ocupados en el proceso electoral siguiente que en darle resultados a la ciudadanía, entonces el diagnóstico es absolutamente desalentador, pero también veo una oportunidad para salir adelante”.

Asegura que Movimiento Ciudadano ya es un proyecto de trabajo probado, “tenemos dos de los gobiernos más importantes del país, Nuevo León y Jalisco. Hemos impulsado políticas públicas que han sido respaldadas por la ciudadanía, en Nuevo León ningún paciente de cáncer se queda sin medicamentos, en Jalisco se ha fortalecido la seguridad de las mujeres, por decir sólo dos, son gobiernos que tienen un desgaste natural como todos los gobiernos, pero han impulsado políticas públicas que han salido de la propia idea, y de la mano y el respaldo de la sociedad civil. Hoy aquí en Morelos lo que ofrecemos es un buen gobierno, ciudadano, que escuche a la sociedad civil, que no tome decisiones por intereses particulares, sino que piense en cómo rescatar Morelos empezando por salir a caminar con total seguridad. Generar una dinámica de construcción de la agenda pública urgente que reclaman los morelenses e impulsarla desde los espacios de decisión en los que estemos participando”.

La diputada acusa: “los gobiernos no se han concentrado ni acompañado a la ciudadanía y lo que nosotros ofrecemos es generar políticas públicas que ayuden a erradicar la violencia, disminuir la inseguridad, pensar en las necesidades de la población, un sistema de salud que realmente sea digno, hoy mucha gente no cuenta con esos servicios y no tienen siquiera lo indispensable. Un gobierno coordinado con la ciudadanía nos obliga a escuchar permanentemente. Algo que valoro mucho del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, es que está permanentemente en las calles escuchando a la gente y tomando decisiones en función de lo que se necesita y eso urge en Morelos, no vamos a rescatar al estado desde un escritorio”.

Con los procesos de selección de candidatos de Morena ya avanzados, ¿está la oposición perdiendo el tiempo?, le preguntamos. “Debemos ser responsables, quienes tienen aspiraciones a gobernar el estado o a ocupar un espacio de decisión están actualmente en otros cargos. Tendríamos que hacer una evaluación de lo que prometieron y lo que le cumplieron a Morelos y con base en ello también salir y decir porqué queremos otro espacio político, tener una agenda, una causa propia. Lo que hoy se ve es una desesperación por ser el favorito de cada uno de los partidos políticos y no están pensando realmente en lo importante, que es lo que la ciudadanía morelense hoy reclama”, señala y remata: “Morena adelantó mucho los tiempos electorales y los demás partidos políticos no podemos caer en ese juego. La propaganda que hoy tapiza bardas, calles y carreteras de Morelos desde ahí están violando la ley y muchos de esos anuncios son pagados con recursos públicos, y eso es una vergüenza. La gente está cansada de eso y por eso insisto en que debemos motivar la participación electoral de la ciudadanía”.

Los procesos internos de los partidos políticos, tanto en la coalición de Morena como en Va por Morelos, seguramente dejarán a muchos cuadros valiosos fuera, advertimos, ¿tendrán espacio en Movimiento Ciudadano?

La diputada advierte que si bien su partido es “un espacio de puertas abiertas que construimos con gente que se identifica con nosotros, pero también somos responsables de a quién invitamos a nuestra casa. Cuidamos nuestra marca, somos responsables en el impulso de las candidaturas. Lo que hoy queremos es que se identifiquen con MC para que se queden a construir un proyecto no de corto o mediano plazo, sino también de largo plazo porque de eso se trata la dinámica partidista, de seguir fortaleciendo los proyectos, los espacios de decisión. No me queda duda de que en todos los partidos hay gente que vale mucho la pena, que tiene libertad de tomar decisiones, que también tienen responsabilidad y han sido servidores públicos probados, pero que tienen la esperanza de que pudieran participar en un espacio, pero en este momento no es así, han abierto muchos frentes, han tomado muy malas decisiones, y hoy la ciudadanía también va a dar un voto de castigo”.













