Rafael Reyes: Urge reivindicar la política

Rafael Reyes Reyes solo está peleado con el pleito. El alcalde de Jiutepec ha visto lo mismo que casi dos millones de morelenses: por lo menos una década de deterioro en el estado y advierte que la transformación tan prometida desde el gobierno federal sólo llegará a Morelos con un gobernador que no solamente parafrasee a López Obrador, sino que impulse programas para resolver los mínimos de bienestar familiar y atender la paz y seguridad del estado. Ello requiere, dice, de una gran reconciliación de la clase política con la sociedad y que los liderazgos no se dediquen a repartirse el pastel del poder, sino a trabajar para la colectividad.





En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, Rafa Reyes, como se le conoce en la política local desde hace más de 35 años, hace un diagnóstico del estado: “Veo un Morelos muy lastimado, que espera tener mejores oportunidades. Una buena parte de la sociedad espera poder resolver los mínimos de bienestar familiar, con lo que tiene que ver con la salud, la educación, con el empleo, con la seguridad, que son esenciales para la sociedad. Hay un asunto que hemos quedado a deber los tres órdenes de gobierno, que no solo es un asunto estatal, sino una crisis que se está viviendo en buena parte del país, que es la seguridad”.

Aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura, el alcalde de Jiutepec, único que se ha reelecto en el municipio, también asegura que la cuarta transformación, prometida desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha llegado a Morelos ni de visita: “La cuarta transformación va a llegar a Morelos en la medida en que llegue un gobernador que no solamente parafrasee a López Obrador, sino que pueda tener las condiciones de seguir impulsando proyectos y programas de gobierno que ayuden a resolver los mínimos de bienestar familiar, lo que la sociedad espera para poder atender lo que hoy sin lugar a dudas es esencial: la paz, con la seguridad, con los mínimos de oportunidades que se requieren, con seguir avanzando en el tema de los empleos y seguir luchando contra la deserción escolar, que se tengan los servicios de salud básicos para la población en general, y que haya un combate frontal a la pobreza extrema que afecta a muchas partes del estado de Morelos”.





Muchos morelenses han sido dañados directamente por las políticas públicas federales, le decimos, y referimos a las madres trabajadoras, la comunidad científica, a quienes han creído en Morelos por su potencial de generar energías limpias, a las miles de víctimas de la inseguridad, y preguntamos: ¿Cómo se puede hacer para reconciliar a esos grandes grupos con un gobierno de Morena?

Rafa Reyes no se incomoda por la pregunta, sabe que venía y asegura que "es necesario asumir un gran liderazgo social, provocar que sean los amplios sectores sociales los que participen en esto que será el gran proyecto de recuperación nacional de Morelos 2024-2030. Entender que no es el gobernante solo el que debe tomar las decisiones de manera unipersonal y a partir de sus criterios, sino de criterios colectivos y tomando en cuenta a todos los actores que representa el amplio mosaico que tenemos en Morelos. Siempre las políticas públicas y el ejercicio de gobierno generan desgastes. La gran magia de esto es hacer que todos podamos compenetrarnos en un solo ejercicio de gobierno, tomando en cuenta sí a los sectores sociales pero también hablando de un proyecto que permita avanzar en los indicadores, que se note que vamos mejorando, disminuyendo la pobreza, dando mayores oportunidades, generando más empleos; también abatir la deserción escolar que hoy es escandalosa en el estado de Morelos, y que podamos seguir otorgando apoyos como hacemos en Jiutepec con los útiles escolares gratuitos; que en este liderazgo podamos incluir a todos los municipios del estado, tener estas redes de comunicación permanente con industriales y empresarios; que podamos entender el dolor de la sociedad en conjunto, construir puentes de comunicación para lograr la paz y tranquilidad a la que aspira”.

Para que todo ello pase, reconoce, es necesaria la unidad con la sociedad: “Debemos ir construyendo todos una cohesión en función de lo que más le conviene y más quiere Morelos, no a partir de la clase política sino de la sociedad, que cesen los debates que solamente implican la distribución de cuotas de poder y no la decisión para resolver los problemas que la sociedad enfrenta todos los días. Yo estaré empeñado siempre en poner lo mejor de mí porque me voy a quedar en Morena, la división nos ha costado muy cara a los morelenses. Y tenemos que aprender de esta lección para entender que hoy estamos en la gran oportunidad de poder construir de cara hacia el futuro. Que no basta solamente decirlo sino hacerlo, que habemos quienes venimos del ejercicio real de gobierno”.

Sobre el método de selección por encuesta, asegura que no basta medir solo el reconocimiento de la sociedad, sino otros factores que se requieren para gobernar. “De manera particular puedo decir que nosotros venimos de un ejercicio de gobierno, seguramente jamás habrá unanimidad para que haya un solo criterio en la evaluación de desempeño, pero hemos hecho un gobierno lo más responsable posible. El instrumento no puede estar manchado para cucharear las encuestas porque si algo se ha caracterizado en este ejercicio por parte de Morena es la renovación a partir de la decisión colectiva y no unipersonal”. Y advierte que “en la medida en que no haya reglas claras e imparcialidad las cosas se pueden ir complicando. Una imposición saldría demasiado cara para el estado de Morelos”.

Además, reconoce que “hay guerra sucia, lo veo en las redes sociales, cómo una y otra vez sacan una serie de golpeteos que a final de cuentas lo único que hacen es que la sociedad se harte cada vez más de lo político. Creo que hay que reivindicar la figura del servidor público y del gobernante, tenemos que buscar la posibilidad de dar confianza a la sociedad y tenemos que entender que esto no se va a ganar con guerra sucia, sino con una decisión colectiva por parte de la sociedad. Esperaremos que se nos den las reglas del juego y estaremos listos para participar y no bastará con quién sea el candidato sino qué tanto logre cohesionar a los diferentes actores sociales y políticos y de esta manera poder todos construir lo que queremos como parte de este proyecto Morelos 2024”.

En Morelos la clase política vive enfrentada desde hace más de seis años. La guerra entre los políticos ha paralizado poderes e impedido acuerdos. Aunque Reyes se ha mantenido aparte de las confrontaciones reconoce que: “hay una fragmentación en la relación de un amplio grupo del sector político. Hoy más que nunca se requiere seguir haciendo política para rescatar esos puentes de comunicación en pro de la sociedad en su conjunto. La gran reconciliación debe darse para lograr objetivos comunes (quiero dejar muy claro que no con esto quiero insertarme en una dinámica de crítica permanente con el gobierno actual, es la sociedad en su conjunto la que tendrá que evaluar el desempeño del gobernador, de los alcaldes, de los diputados locales, federales, senadores, etcétera). Lo que a nosotros nos toca no es voltear a vernos para distribuirnos el pastel del poder, sino más bien qué es lo que podemos hacer en pro de la sociedad, en dónde pretendemos construir para poder lograr los objetivos que la sociedad espera, más allá de las discusiones y debates políticos que para un amplio sector de la sociedad son estériles”.

Y lo que es para la clase política en general también aplica en casa, advierte: “veo con respeto a los otros aspirantes, con mucha intención de participar en el proceso interno, no comparto el tema de la confrontación… parte de los problemas que estamos enfrentando hoy, son por la confrontación permanente que vivimos nosotros como sociedad política. Hoy estamos obligados a mandar el mensaje de la cohesión, la cordura y la congruencia. Si nosotros logramos entender todo esto, seguramente vamos a tener mejores oportunidades para ganar la elección constitucional, y reivindicar la figura del servidor público, líder, gobernante, y también para generar una unidad que permita al próximo gobernador o gobernadora tener todo el respaldo para poder sacar adelante el ejercicio de gobierno. La sociedad no está en el mismo debate en que estamos los que entramos en la política, está en su debate del día a día, en la falta de oportunidades, de recursos, de empleo, en la deserción escolar, en la preocupación por librarse de la delincuencia, por ver mucha gente que se dedica a la delincuencia organizada pueda cooptar a sus hijos. Entendamos que hoy más que nunca estamos obligados a discutir temas que le duelen a la sociedad, que espera sean solucionados por quienes tenemos la aspiración de gobernar el estado”.

Jiutepec aporta entre el 52 y el 54% del producto interno bruto de Morelos y tiene un alcalde emanado de Morena, lo que podría parecer un escenario para la confrontación, sin embargo, Reyes asegura que: “la relación con los empresarios es extraordinaria. En el entendido de que estamos en un cambio de régimen con todo lo que ello implica, y además quiero decirte que somos un gobierno emanado de Morena y que nos adherimos a las políticas públicas, a lo que implicó el cambio de régimen en lo político y lo social a nivel nacional y todos seguimos construyendo en esta misma idea. Es urgente que sigamos construyendo de manera permanente este núcleo con los empresarios, pero también de generar oportunidades que ayuden a que podamos tener una mayor cantidad de empleos”.

Y respecto a los resultados de su gestión como alcalde asegura: ”Hemos hecho un gobierno responsable, honesto, cuidamos los recursos públicos, no hemos contraído un centavo de deuda, hemos bajado la deuda pública que era de 49 millones de pesos en el sistema de agua potable y hoy estamos al corriente en todos los pagos. De la deuda de 708 millones de pesos que nos fueron heredados, hemos pagado más o menos 250 millones. Un buen ejercicio de gobierno tiene que reflejarse en no contraer deuda pública, apretarse el cinturón, trabajar todos los días para disminuir el gasto corriente, quitar por completo los gastos superfluos y estoy convencido de que eso es lo que se tiene que hacer en el estado de Morelos, una reingeniería financiera que permita proporcionar la mayor parte de los recursos públicos a obras y acciones de beneficio social, vamos a seguir considerando que hoy por hoy se requiere de gente que administre con altura de miras, con una gran responsabilidad, y que esto no implique que quiero mandar mensajes a la actual administración, yo quiero referirme a lo que pasará del 24 en adelante”.