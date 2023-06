Hay juego sucio en la interna de Morena: Lucía Meza

Con 25 años de carrera política en Morelos, Lucy Meza Guzmán ríe cuando se le trata de vincular con padrinazgos políticos, especialmente si se refiere al exgobernador Graco Ramírez, con quien se distanció desde el 2015 y “hace siete años no hablo con él”.

Aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura de Morelos, la hoy senadora se confiesa lopezobradorista por lo menos desde 2006 y en exclusiva para El Sol de Cuernavaca habla del juego sucio en el partido, de la encuesta y de la urgencia de recobrar la esperanza para Morelos, que hoy parece perdida.

El de Graco Ramírez buscaba ser el primer gobierno de izquierda en Morelos, pero falló. En su carta de 2017, donde renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucy Meza acusaba: “La nueva ideología política que se ha impuesto no la comparto porque va en contra de todo principio democrático. He dejado de coincidir con las decisiones que se han tomado desde los órganos directivos y sería incongruente continuar con quienes han claudicado”. Pero el distanciamiento con quien gobernó Morelos de 2012 a 2018, periodo en que Meza fue diputada local por segunda vez y federal por primera, empezó muchos meses antes.

En el 2014 la LII Legislatura autorizó al Ejecutivo que encabezaba Graco Ramírez un crédito por dos mil 806 millones de pesos para obras de infraestructura, al año siguiente las obras no se veían aún y la falta de transparencia llevó a la LII Legislatura a aprobar una auditoría especial sobre ese crédito.

Pese a la influencia que tenía Lucy Meza en el Legislativo, no intervino para frenar, de hecho asume la decisión de la auditoría como propia: “Nosotros le mandamos una auditoría porque no había transparencia en el manejo de este recurso que se le aprobó para hacer obras de infraestructura. De ahí empezó el distanciamiento porque no había transparencia en el manejo del dinero”, narra la senadora.

Pero no sólo se trataba del asunto del crédito. Ya para entonces, Graco Ramírez había permitido que familiares suyos, particularmente Rodrigo Gayosso, tomaran decisiones en el PRD y operaran sobre actores políticos en la toma de decisiones del Ejecutivo. De hecho, legisladores y funcionarios del Ejecutivo se comportaban con Gayosso como subordinados. La familia del gobernador imponía su voluntad en el PRD Morelos y hasta amenazaron con quitar la candidatura a la diputación federal por Cuautla a Meza, quien a pesar de los deseos de Graco, según narra ella, ganaría. Luego, en el 2017, renunciaría al partido para unirse a Morena.

No tengo padrinos políticos, advierte la senadora que inició su carrera política a los 22 años, allá por 1999 en el Ayuntamiento de Cuautla, en el primer gobierno de izquierda de ese municipio. ¿Siempre en la izquierda? Sí, la de José Luis Correa, Nacho Suárez Huape, Fernando García Gómez y otros que enlista sonriendo.

Morelos ha cambiado mucho desde entonces. Lucy Meza reconoce las recurrentes crisis del estado: “Vemos la desesperanza en la gente, se quejan de que no hay oportunidades ni de empleo ni de desarrollo, por un lado; pero también se sienten inseguros, sus hijos salen y ya no regresan y lo que nosotros estamos haciendo es justamente sembrar esperanza en el estado de Morelos, en todos los 36 municipios que hemos recorrido una y otra vez, en las colonias, en los barrios, en las distintas reuniones que hemos sostenido con los ciudadanos, diciéndoles que sí hay esperanza de un Morelos mejor, de ese que todos anhelamos donde podamos salir a las calles libres, tranquilos, seguros de que vamos a regresar. Es una tarea de todos los días ¿cómo lo vamos a hacer? Con unidad, con la unidad de las y los morelenses para que la cuarta transformación y Morena puedan llegar a Morelos, porque Morena y la cuarta transformación no han llegado a Morelos”.

No es un asunto sencillo, la inseguridad en el estado, cotidiana en la administración de Cuauhtémoc Blanco ha registrado los índices más altos de inseguridad en la historia del estado, y el 2023 apunta para ser más violento que los anteriores. Al respecto, el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, había declarado que para este año se esperaba más violencia en el estado debido al interés de grupos criminales por influir en las elecciones del 2024 y la vinculación, incluso, de algunos de esos grupos con actores políticos. Al respecto, Lucy Meza advierte: “No hay una buena estrategia de seguridad pública, el estado tiene una obligación que no está atendiendo, el comisionado tiene una responsabilidad que tampoco ha asumido, al igual que los alcaldes, entonces me parece que es momento de que se pongan a trabajar y que se dejen de echar la bolita unos a otros”.

Para la senadora, sí se puede gobernar Morelos y ya tiene algunos proyectos, como el impulso al desarrollo industrial en la zona oriente del estado, el reforzamiento de la seguridad pública, el rescate de Cuernavaca, y una labor política de diálogo y acercamiento con la sociedad y los actores políticos, incluso de la oposición: “Todos los políticos actuales tienen mi respeto, absolutamente todos, vamos a transitar con ese respeto con todos ellos. Incluso de la oposición. Habrá diálogo porque se tiene que superar el espacio de casi 20 años en que los gobiernos y la oposición no han acordado para bien del estado. Cuando uno se cansa de dialogar, hay que seguir dialogando, lo importante es el diálogo para la construcción de acuerdos y de consensos”.

Y añade: “Gobernaremos con las y los mejores ciudadanos. Creo mucho en los jóvenes, son el presente y el futuro de Morelos, ellos nos pueden ayudar mucho. Los jóvenes no tienen que irse a buscar empleo a otro lado si aquí en Morelos podemos generar las condiciones para que ellos puedan tener un trabajo digno, bien remunerado y sobre todo de servicio al estado de Morelos. Pienso echar mano de nuestra querida universidad, de los tecnológicos de Zacatepec y Cuautla, porque tenemos profesionistas brillantes que aman y quieren a su estado y no se quieren ir de aquí, quieren oportunidades”.

Pero antes de todo ello, hay que ganar la encuesta, acotamos y preguntamos si hay confianza en el proceso interno dados dos obstáculos evidentes: la evidente campaña negativa en contra de la senadora en redes sociales y otros medios de comunicación, y la amenaza de veto del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, en contra de Rabindranath Salazar y Lucy Meza para evitar que sean nominados por Morena a la gubernatura.

Ella responde: “la encuesta es un buen método, la dirigencia ha sido clara y transparente en el método. El gobernador, Cuauhtémoc Blanco, puede decir que no está de acuerdo con nosotros, pero de ahí a que la dirigencia nacional tome en cuenta su punto, realmente no lo creo”.

El distanciamiento entre el gobernador y Lucy Meza no tiene un origen tan evidente como el que mantiene con Graco Ramírez, pero también es más de bastante conocida en el ambiente político. “Desde un inicio el gobernador ha trabajado sólo con su gente y su equipo, esto nunca se había dado, en todos los sexenios siempre ha habido colaboración entre poderes, hoy no se dio esa condición y me parece que ese es un tema que él así lo ha decidido, el no tener comunicación con ningún actor político del estado de Morelos”, asegura la senadora.

Y respecto a la campaña negativa en su contra, advierte: “Hay juego sucio y eso es politiquería, como dice el presidente. Los verdaderos políticos hacemos política de a deveras, y esa es con la gente, y ya les dije, les vamos a ganar a la buena y no nos vamos a dejar, les guste o no les guste, vamos a ganar la encuesta a pesar de toda su politiquería… Hoy los ciudadanos nos están demandando gente con experiencia, con capacidad, honesta, que ponga al centro las necesidades de las y los morelenses, no los intereses de unos cuantos, de improvisados que sólo quieren seguir saqueando y robando al estado, y no lo vamos a permitir, esos gobiernos frívolos, como lo ha dicho el presidente, no los queremos, queremos gobiernos austeros, responsables”.

Y llama al Ejecutivo a la prudencia: “Pedimos al gobernador y a su equipo que respeten los resultados de la encuesta. La ciudadanía tiene la palabra y se requiere el respeto absoluto a ella”.