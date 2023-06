Ulises Bravo no va a la gubernatura: Cuauhtémoc Blanco

Al rechazar que tenga planeado separarse del cargo para buscar otro de elección popular, el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que su hermano Ulises Bravo no busca sucederle en el cargo.

“Ahorita no está en mi mente, eso vendrá en tiempos más adelante, ahorita tengo compromiso con Morelos y estoy contento porque se están haciendo las obras”, dijo el mandatario estatal.

Agregó que es falso que lo quiera “meter” como gobernador, y que los señalamientos de este tipo son parte de la guerra sucia de algunos políticos adversarios que no están a favor de su gobierno.

“Yo entonces le digo que no somos iguales como Graco Ramírez, que impuso a su hijastro (Rodrigo Galloso Cepeda) yo no voy a imponer a mi hermano, porque no somos iguales, que quedé muy clarito, no somos iguales, él sí quiere puede buscar una diputación, pero no como gobernador del estado”, afirmó.

El mandatario estatal insistió que no impondrá a su hermano en el cargo, para evitar que lo llamen “tapadera del hermano”.

“De una vez se los digo de frente de todos ustedes, mi hermano no va a la gubernatura que les quede clarito a esos adversarios que quieren confundir a la gente, que no se equivoquen y lo digo como siempre lo he dicho, de frente. No se equivoquen los adversarios que quieren echarnos a pelear con la gente y a decir que el gobernador quiere imponer a su hermano”, expresó.

Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, fue designado en agosto del 2022 como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos. Sin embargo, vinieron las impugnaciones y por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se determinó que no podría ser congresista de Morena por ser postulado anteriormente por el partido Encuentro Social.

A pesar de su destitución, fue el dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien aseveró que Ulises Bravo sería “presidente por encargo” del partido en la entidad.

Dijo que si bien la secretaria electa entraría en funciones de presidente, sería Ulises Bravo quien condujera a Morena.





