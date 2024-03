Javier Sicilia: 'Por dignidad, la gente no debería votar'

“Por dignidad la gente no debería de ir a votar”, manifestó Javier Sicilia Zardain, creador del Movimiento por La Paz con Dignidad y Justicia. “Llegue quien llegue a la presidencia las cosas seguirán igual”, y ejercer en un voto en las próximas elecciones es “votar por el crimen organizado”, opinó el activista.

Desde el 2011 la consigna que defiende el Movimiento por la Paz para obtener justicia para las víctimas de desaparición y seguridad para la ciudadanía morelense sigue en pie debido al aumento de casos sin respuesta.

“En 2011, salimos de este lugar con la consigna de “Estamos hasta la madre”. Trece años después, la consigna sigue en pie, sólo que ahora más gente comprende que las soluciones a los problemas del país no vendrán de los partidos políticos ni de líderes enceguecidos de mesianismo. Por esta razón, gran parte de nosotras y nosotros no iremos a las urnas. No tenemos el gusto de convalidar ineptos y criminales”, indicó.

Javier Sicilia llamó a la ciudadanía a que por dignidad no salgan a votar el 2 de junio, luego de señalar que haya cambios o no en el poder, la situación de inseguridad seguirá igual



Por esta razón, llamó a la autocritica de los ciudadanos pues a través de estos ejercicios de elección figuras como Cuauhtémoc Blanco llegan a puestos de poder como la presidencia municipal y gubernatura, ejemplificó Sicilia Zardain.

Este pronunciamiento se dio en la conmemoración del Día Estatal de las Víctimas y el 13° aniversario del Movimiento por la Paz, el cual, surgió a raíz del asesinato de siete personas en 2011, entre ellas el hijo del activista.

Iglesia católica confía en el voto de ciudadanos

En contraste con las declaraciones del activista, desde la Iglesia católica Tomás Toral Nájera, vicario general de la diócesis de Cuernavaca pidió a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y cumplir con su obligación cívica.

"Al mismo tiempo que somos sacerdotes, somos ciudadanos y tenemos derecho de votar y acompañar a nuestro pueblo", expresó Toral Nájera, quien enfatizó que la participación en el proceso democrático ayudará a visibilizar las necesidades de cada comunidad.

Toral Nájera confía en que la ciudadanía aprovechará esta oportunidad para ser participes en la toma decisiones, ya que la política es una parte fundamental de la vida cotidiana. La Iglesia mantiene su postura abierta al diálogo con personajes políticos para tratar asuntos como la seguridad.

