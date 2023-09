Flores Bustamante busca ser la propuesta de la Comisión de Elecciones

Tras comenzar a liderar las encuestas, el edil de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante aclaró que buscará ser la propuesta de la Comisión de Elecciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el proceso de selección interna para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Morelos.

"Estamos encabezando las encuestas, entonces bajo ese esquema, no somos propuesta del consejo. Aunque soy consejero y tengo simpatía con algunos, la propuesta viene directamente de la Comisión de Elecciones, a partir de lo que hemos hecho, de nuestro perfil y de la propia simpatía que tenemos con la gente", afirmó Flores Bustamante.

En este contexto, subrayó que lo relevante es que la gente se haga valer: "Es importantísimo que, aunque no seas militante, incluso aunque no seas simpatizante de Morena, sí tomes decisiones e influyas, porque al final todos queremos que el gobierno sea el mejor y para eso tenemos que participar, opinar y elegir entre los mejores y no entre quien nos queda".

Flores Bustamante hizo un llamado para no dejarse llevar por quien tiene más propaganda o por quién dio la mejor despensa: "Ya basta, veamos los perfiles y analicemos. No todos somos iguales, tenemos que meternos a ver quién ha hecho el trabajo y no solo quién promete y dice que va a hacer algo".

El edil confía en que se reconocerá el trabajo que hizo para sacar adelante al municipio de Jojutla, como resultado de las políticas públicas que se pusieron e innovaron, especialmente en materia de seguridad y la reconstrucción de la ciudad golpeada por el sismo de 2017.

