Fiscalía requiere recursos, protocolos y transparencia para evitar fosas irregulares

Destinar mayores recursos a la Fiscalía General del Estado (FGE), revisar sus protocolos y transparencia en su trabajo, son las acciones que consideran los diputados locales se necesitan para evitar que se repita el caso de las fosas de Jojutla.

En el panteón de la colonia Pedro Amaro se iniciaron los trabajos de exhumación de cuerpos no identificados, mismos que fueron depositados en una fosa común.

El diputado Alberto Sánchez Ortega consideró que para evitar que un futuro se repitan casos como las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, más allá de legislar, se deben apoyar en la tecnología.

La FGE debe de contar con protocolos a seguir, y si existe una mala práctica, será necesario llamar a rendir cuentas al fiscal Uriel Carmona Gándara, señaló el legislador local.

Por su parte, el diputado Arturo Pérez Flores indicó que si bien existe una necesidad de tener los espacios para los cuerpos sin vida que no son identificados o no son reclamados, debería darse de una manera adecuada, bajo protocolos y no en las condiciones que se dieron en las fosas del panteón de Jojutla.

Ambos diputados locales de Morelos coincidieron que los panteones son responsabilidad de los Ayuntamientos y son quienes deben tener mayor control y vigilancia para cuidar que se sigan los protocolos corrspondientes.

El diputado panista Oscar Cano Mondragón señaló que el Congreso del Estado no tiene una injerencia en el tema, pero con la revisión del Paquete Económico 2023 existe la oportunidad de destinar mayor recursos a las instancias involucradas, como la Fiscalía General del Estado.

El legislador local indicó que muchas instancias están limitando sus acciones porque sus recursos están siendo absorbidos para el pago de pensionados y jubilados.

Cano Mondragón destacó que es necesario determinar con la FGE para que áreas o acciones necesita mayores recursos y así no existan pretextos ni malas prácticas.

Amalia Alejandra Hernández, del colectivo Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, señaló que de las fosas de Tetelcingo se inhumaron 119 cuerpos de los cuales solo han sido identificados seis. De las fosas de Jojutla en 2017 se exhumaron 85 cuerpos, lográndose identificar hasta la fecha únicamente tres.







