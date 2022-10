Buscadoras retiran aval a exhumaciones en fosas de Jojutla

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunió con integrantes de los colectivos de familiares de desaparecidos, esto luego de que alrededor del mediodía, anunciaron que dejarán de participar en los trabajos ante irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado en la exhumación de los cuerpos en las fosas del panteón Pedro Amaro de Jojutla.

El 17 de octubre, tras cinco años de suspensión, se retomaron los trabajos para la exhumación de restos de personas que permanecen en las fosas y que fueron depositados sin ser identificados. En este sentido, los colectivos exigieron que se garantizara la dignidad humana en estos trabajos, lo cual no se ha hecho, indicó Amalia Hernández del colectivo Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, por lo que a una semana de iniciados los trabajos anunciaron que no participarían más.

“La Fiscalía excluyó a dos colectivos desde el principio, que hemos estado presentes desde Tetelcingo, de esa manera se suscitaron los inconvenientes ya que teníamos acuerdos firmados entre autoridades y familiares de víctimas”.

Asimismo, dijeron que no se le ha entregado el plan de trabajo, así como no se notificó al ayuntamiento para que estuviera el ministerio público y se hicieran las actas correspondientes de las exhumaciones, toda vez que se realizan en un panteón municipal; aunado a ello, aseguraron no se están siguiendo los protocolos, al seguir utilizando la retroexcavadora que pudiera dañar los cuerpos ahí sepultados.

Por que derivado de estas inconformidades el subsecretario de Derechos Humanos se reunió con los integrantes de los colectivos y señaló que su presencia es para verificar que se cumplan con los acuerdos establecidos.

“Estoy convencido, lo he ya platicado con el fiscal de personas desaparecidas aquí en Morelos, y se atenderá puntualmente y quizá con creces el acuerdo firmado (con los colectivos)”

