Reconoce FGE 23 feminicidios durante 2022

De enero a agosto de 2022 se han reportado 46 homicidios de casos dolosos de mujeres, 23 homicidios culposos y sólo 23 han sido reconocidos por la Fiscalía General del Estado como feminicidios, pese a que, por protocolo, todas las muertes de mujeres ocurridas en la entidad deben inicialmente investigarse como feminidios.

De acuerdo con organismos y dependencias estatales, la falta de protocolo de prevención es una de las razones por las que el crimen no deja de ir a la alza en el estado.

De acuerdo con Guadalupe Isela Chávez Cardozo, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), es necesario trabajar coordinadamente y con mayor seriedad el tema, concientizar y sensibilizar para tener resultados.

En ello coincide el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), Raúl Israel Cruz Hernández, quien asegura que sin prevención difícilmente habrá cifras menos alarmantes.

Chávez Cardozo refirió que, por protocolo, todas las muertes de mujeres ocurridas en la entidad deben, inicialmente, investigarse como feminicidio y, derivado de las investigaciones y características particulares de cada caso, definir si se encuadra en el tipo penal de feminicidio o de muerte violenta. Sin embargo, en Morelos no se cuenta con un protocolo de prevención.

“Yo lo que veo es que tenemos que trabajar de una forma más coordinada entre autoridades; veo que sí hay voluntad por parte de las mismas, pero me parece que ha faltado seriedad en el tema”, consideró.

Llamó a todos los que convergen en el tema a tomar de manera seria su papel, tener contacto desde los involucrados en la primera instancia, concientizar y sensibilizar para tener mayor éxito.

Sin prevención no habrá resultados: CDHMOR

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, lo que hasta la fecha se ha conseguido en materia de investigación cuando se priva violentamente de la vida a una mujer es que justo lo haga bajo la perspectiva del feminicidio y dentro de la secuela de la investigación se descarte que el motivo haya sido la condición de mujer, cosa que anteriormente no sucedía. Sobre la efectividad, el ombudsman dijo que tendrá que ver con el resultado de las investigaciones, cuántas investigaciones están judicializadas, y de estas, en cuántas se han logrado las detenciones y las sentencias condenatorias y, a su vez, cuántos han quedado firmes.

Agregó que lo que es una realidad es que por más que se investiguen los feminicidios, se impongan sentencias, logren detenciones, si esto no se complementa con la prevención del delito cualquier esfuerzo va a tener pocos resultados.

“Porque estas cuatro etapas componen el sistema de justicia penal: prevención, investigación, administración de justicia y la reinserción social; con una que no funcione, que no se complemente con las demás, todo el sistema no funciona, ¿qué quiero decir en pocas palabras?, que un feminicidio existe cuando se falló en el deber de prevenirlo”.

Hernández Cruz indicó que sin duda existe una gran tarea pendiente como consecuencia de no existe una política criminal ni una estrategia de seguridad a nivel local, y se pretende dar seguimiento a la del gobierno federal, la cual no garantiza a las mujeres seguridad.

Consideró necesario generar condiciones para fortalecer las corporaciones de seguridad en el estado, los municipios y crear una coordinación, uso de tecnología y acciones que no se están realizando que han llevado a que las cifras vayan en aumento.

Agresores se sienten protegidos

El estado no cuenta con patrullas suficientes para atender casos de violencia contra mujeres, aseguró la diputada local Tania Valentina Rodríguez Ruiz. “Marcas al 911 y no hay respuesta; las cámaras que deberían existir de la CES, casi el 60 por ciento, no sirven, eso facilita que la violencia crezca y los agresores se sientan protegidos”, dijo.

La diputada recordó que existe en el estado un protocolo de feminicidios por parte de la Fiscalía desde mayo de 2020 que aplica para mujeres, mujeres trans, trasvestis, transexuales y transgénero; sin embargo, subrayó, no existe una estrategia de prevención.

Tania Valentina resaltó que en Morelos en lo que va del 2022 se han registrado cerca de 40 feminicidios, pese que desde 2015 se emitió la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 8 municipios del estado de Morelos (Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Temixco, Puente de Ixtla).

Refirió que desafortunadamente las cifras no bajan y es preocupante porque no existen políticas públicas eficientes para prevenir este delito, mientras que los ocho municipios con declaratoria de alerta ninguno cuenta con un presupuesto especial para la atención de las mujeres.

Consideró que es necesario contar con un programa de prevención, el cual le corresponde al área de seguridad pública, y concientizar a la sociedad sobre este delito, no seguir normalizando la violencia.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local