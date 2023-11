Familiares de víctimas exigen una respuesta del fiscal Uriel Carmona

Familiares de víctimas de desaparición en Morelos exigen una respuesta por parte del fiscal de justicia, Uriel Carmona Gándara, pues ante la situación que vive actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) hay retrasos en las investigaciones y búsquedas, así lo refirió Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo “Regresando a Casa Morelos”.



Rodríguez Monroy quien hace más de 10 años busca a su hija Viridiana, manifestó que en las últimas reuniones de trabajo entre el organismo y los colectivos, el titular del organismo encargado de procurar justicia no estuvo presente.



“Necesitamos la seguridad de que todo va seguir caminando, que no diga que todo va a estar bien y que él va a estar ahí y que todo siga dándole la facilidad a los colectivos, pero mientras allá dentro todo se está cayendo entonces eso no nos da una seguridad”, manifestó Angélica.

Luego de la detención de Uriel el 4 de agosto del 2023, acusado de presuntamente encubrir un feminicidio y por lo cual enfrenta tres vinculaciones a proceso, la Fiscalía de Morelos está en el “ojo del huracán” ya que vinieron otras detenciones de servidores públicos como Homero “N” quien es coordinador general de administración, posteriormente fue detenido un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de feminicidios identificado como Joel “N" y por último, un agente de investigación identificado como Jorge Antonio, acusado del delito de tortura.

Familiares de víctimas de desaparición en Morelos piden al fiscal Uriel Carmona que les de la cara, pues señalan retrasos ante la situación que vive la FGE, indicó Angélica Rodríguez, del colectivo regresando a casa Morelos

A esto se suma el cambio en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, pues Alejandro Cornejo fue sustituido por Luis Goytia Pacheco durante el tiempo en el que Carmona Gándara estuvo preso.



Situación que, señaló Angélica traerá como consecuencia retrasos que de por sí ya viven en la búsqueda de sus familiares.



“Las reuniones son más espaciadas, otra es que el fiscal general no nos ha dado la cara, anteriormente se reunía, estaba presente y también estaba Homero (hoy detenido) para ver lo del recurso y hacer la planificación, sin embargo, pues obviamente no ha estado en esas reuniones… y con el fiscal (de desaparecidos) ya nos habíamos acoplado y que el maestro Cornejo en cuanto lo llamábamos y nos da respuesta, y que les guste o no, sí o sí, vamos a ser coadyuvantes y trabajar con ellos no vamos a criticar ni nada, queremos trabajar de manera conducta”, expresó.