Estos son los trámites que sí puedes hacer en Movilidad y Transporte

El que podría ser el cierre inminente de las ventanillas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del Estado de Morelos por la falta de presupuesto para comprar placas y tarjetas de circulación, puso en alerta a más de uno pues hay dudas sobre si la dependencia estatal cerrará definitivamente.

Pero no te preocupes, porque únicamente serán cerradas esas dos ventanillas, eso en caso de que el Congreso del Estado no autorice la ampliación presupuestal que pide esta dependencia. Así que sí, aún podrás tramitar tu licencia de conducir, así como acudir por una oposición en caso de extravío, renovación o solicitar permisos para menores durante todo este periodo pues esas ventanillas no cerrarán.

De igual forma si adquiriste un vehículo de uso y deseas realizar el cambio de propietario, también podrás hacerlo.

De igual forma, está disponible el servicio de la revista mecánica para revisar las condiciones de las unidades de servicio público colectivo o rutas, y los taxis.

Evidentemente el canje de placas en la entidad no será posible hasta nuevo aviso, por lo cual, en el caso de registrar un vehículo nuevo no habrá posibilidad de registrarlo en el padrón vehicular, pues para esto es necesario presentar tanto el numeral que aparece en las placas físicas como la tarjeta de circulación.

A partir de estos días, la página web de la SMyT en su apartado de renovación total de placas ya no está disponible para realizar este trámite.

En el caso del trámite de la licencia de conducir, la dependencia mantiene un 50 por ciento de descuento que podrás solicitar en línea, o acudir a las diferentes delegaciones en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Xochitepec, Jiutepec, Jonacatepec, Puente de Ixtla, y Yautepec.

Fue el pasado miércoles 7 de junio que el secretario de Movilidad y Transporte en Morelos, Eduardo Galaz Chacón, acompañado del encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, informaron que debido a la falta de esta ampliación presupuestal a partir de la próxima semana cerrarán las ventanillas de atención a la ciudadanía, pero no definitivamente los trámites, únicamente los relacionados con las placas y la tarjeta de circulación.

Esto, explicaron, porque a falta de más recurso económico no pueden adquirir papelería y láminas físicas.





