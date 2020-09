Endurecen medidas contra el Covid-19

En Jojutla endurecieron las medidas sanitarias y de prevención con el apoyo de los comités de vigilancia ciudadana ante el repunte de contagios de las últimas semanas de agosto, informó el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, mientras que el director de Vialidad, Carlos Arturo Herrera Navarro, dio a conocer sanciones a los conductores del servicio de transporte público que no cumplan con las medidas sanitarias.

Están trabajando con los Comité de Vigilancia de Jojutla (Covijo), que son todos los Comités Ciudadanos y el Comité de Salud; “se han hecho más inspecciones, se han endurecido más las medidas, porque se empezó distender la disciplina al uso de cubrebocas y lavado de manos y bajo este esquema lo que hemos hecho es estar trabajando para poder hacer reflexionar a la gente de qué es necesario y urgente no caer en las indisciplina y relajar esa parte que tenemos que acostumbrar a nuestro cambio de vida”.

Y como consecuencia de eso habló del repunte de casos positivos de Covid-19 en las últimas semanas de agosto, “no fue muy alto, pero lo hicimos más mediático, porque yo no tengo por qué ocultar el sol con un dedo, hay muchas autoridades que prefieren decir 'no pasa nada' y están ocultando la información, yo no tengo por qué ocultarla, tengo que ser muy responsable y decirles está subiendo y tenemos que parar esto, para no sufrir las consecuencias y llorar la pérdida de nuestros seres queridos, por eso lo hemos hecho de esta forma para que podamos entender qué necesitamos volver a mantener la disciplina en el uso de cubrebocas y lavado de manos”.

Y es que paralelamente se enfrenta otro problema edénico como son los casos de dengue que se registran no solo en Jojutla, hay casos de dengue en Morelos y en diferentes puntos del país.

Destacó un incremento en la movilidad en el servicio de transporte público, y la necesidad de que se refuercen las acciones preventivas, ya que algunos transportistas no acataban la disposición del uso obligatorio del cubrebocas.

Agregó que ya están iniciando con las multas, "se les dio un tiempo de tolerancia, donde se estuvieron haciendo apercibimientos, invitando a los conductores a usar el cubrebocas, ahora ya estamos en la fase de sanciones, conductor que no porta cubrebocas es acreedor a una infracción, además se les invita llevar cubrebocas, para que le den a los usuarios que pretenden abordar sin él, para que puedan subir a la unidad, de lo contrario tienen que negar su acceso", dijo.