Elementos de Xoxocota no custodiarán a síndica: alcalde

El alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, Abraham Salazar Ángel, exhortó a la síndica Silvia Herrera a realizar los trámites correspondientes ante la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para que le asignen custodia.

Rechazó tener acuerdos con la funcionaria, al advertir que el municipio no le asignará elementos para resguardarla. “Yo no se la voy a poner (escolta), porque no tengo elementos acreditados”, refirió.

Señaló que en su momento la síndica contaba con elementos no acreditados, gente que, asegura, no es de confianza, por lo que se deben cumplir con los protocolos y solicitar escolta ante la CES; “hubo ese cobijo porque estamos en proceso de formación, pero después de un año tenemos que cumplir con las normas para que no nos finquen responsabilidades por omisión”.

Recordó el caso del director de Seguridad de Puente de Ixtla, Álvaro “N” quien fue detenido por usurpar funciones de policía sin estar acreditado.

“Cualquier compañero que se sienta amenazado está en su derecho de pedir guardia de seguridad a través de la CES”, dijo al manifestar que además del secretario municipal, Jorge Luis García Quiroz, el exdirector de Seguridad, Ángel Uriel Villarreal, y Mayra Denis Ruíz Flores, que era su asesora, recibieron amenazas.

El alcalde de Xoxocotla desmiente que tenga acuerdos para garantizarle escolta a la síndica Municipal, Silvia Herrera, al advertir que el municipio indígena es de nueva creación y tiene muchos rezagos

Sin embargo, dijo, ambos fueron removidos de sus cargos, no despedidos, pero seguirán en Seguridad Publica, ahora bajo el mando del actual director Erick Castillo, quien cumple con los requisitos de ser un policía acreditado que pide la CES, para formar el convenio del mando coordinado.

“No hacemos daño a nadie, aquí nadie más ha recibido amenazas”, aseguró el alcalde.