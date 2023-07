Persiste la violencia política en Xoxocotla, balean casa de funcionario

Al respecto, este 3 de julio, el presidente de este municipio indígena Abraham Salazar Ángel, confirmó que fue el sábado que en el domicilio de Jorge Luis García hicieron varios disparos contra el portón de la entrada y lo amenazaron mediante un mensaje.

“Lo digo ante ustedes y ante los medios: nunca haremos algo que nos avergüence... Si hay personas ajenas o extrañas en nuestro entorno, pues no es nuestra intención dañarlos. Todo lo que estamos haciendo a nuestro municipio es en pro de todos nuestros ciudadanos y seguiremos al frente, aún con las amenazas”, dijo Salazar Ángel.

Indicó que las amenazas son solo contra él y el secretario, y refrendo su compromiso por seguir trabajando para el pueblo “y si es un delito estar del lado del pueblo, ni modo, asumimos las consecuencias”, al señalar que es una minoría del pueblo de Xoxocotla que no acepta el trabajo de la administración actual.

En tanto, Jorge Luís García Quiroz precisó que escuchó los disparos como a las 3 de la mañana del sábado primero de julio y dejaron en la puerta un mensaje de texto, además de enviarle un mensaje por teléfono con amenazas de muerte.

Detalló que le recordaron que en esa misma dirección mataron a su tío, Benjamín López Palacios (11 de enero del 2022) y en otro extremo de la calle 5 de Febrero mataron a otro secretario municipal, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano (15-marzo 2022).

Abraham Salazar, edil de Xoxocotla, confirmó el ataque armado en el domicilio del secretario municipal Jorge Luis García, ocurrido la madrugada del sábado pasado / Angelina Albarran | El Sol de Cuernavaca

Ante quienes se dieron cita para la ceremonia cívica de los lunes, el funcionario dio lectura al mensaje que le mandaron.

Destacó que este atentado se da después de que fueron despedidos del cargo el director de la policía municipal, Ángel Uriel Villarreal Hernández y Mayra Alhelí Flores Ruiz, asesora de la corporación, quienes fueron removidos el jueves pasado, luego de constantes denuncias de extorsiones, detenciones y cateos arbitrarios contra la ciudadanía.

Por lo que fue a quienes hizo responsables de lo que le pueda pasar a él o su familia. Dijo que no tiene miedo porque no tiene problemas, ni compromisos con nadie, por lo que no va a renunciar.





