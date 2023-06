Faltó coordinación entre Fiscalías de Morelos y Guanajuato en operativo

Falló la coordinación entre las Fiscalías de Morelos y de Guanajuato en el operativo que se realizó la tarde de este lunes en el poblado de Chamilpa al norte de Cuernavaca, así lo señaló el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El mandatario estatal de Morelos aseguró que este tipo de operativos son bastante "raros", pues no les avisan que los van a llevar a cabo.

"Fíjate que está muy raro porque no te avisan, estos cateos, estas diligencias las hacen por abajo del agua, porque piensan que uno va a ir de chismoso", expresó Blanco Bravo.

De acuerdo con algunos testigos que presenciaron el operativo, el domicilio cateado pertenencía a un agente de investigación de Morelos que se vio sorprendido por sus homólogos de Guanajuato, por lo que abrieron fuego durante el suceso.

Sin embargo, el Gobernador comentó que no se trató de un enfrentamiento entre agentes de ambas Fiscalías, fue una confusión del momento, pero sí es una clara muestra de la falta de coordinación.

"No fue enfrentamiento, hay un operativo, pero no se pusieron de acuerdo. Deben ponerse de acuerdo, siempre que hay una detención no le avisan a nadie".

Cuauhtémoc Blanco aseveró que tanto el Gobierno de la entidad como las Fiscalías deben avisar sobre estos operativos para evitar sorpresas.

"Pero pues imagínate la disputa de quién se lleva la estrellita, pues no, deben ponerse de acuerdo para los operativos", señaló el mandatario estatal.

El saldo del operativo efectuado el lunes fue de un agente de investigación de Morelos, así como otros tres civiles lesionados por arma de fuego, y un masculino detenido y puesto disposición del Ministerio Público de la entidad identificado como Ángel "N".

La diligencia estaba relacionada con el delito de secuestro y conllevó un cateo realizado en un domicilio de la calle Matamoros del poblado de Chamilpa.

"Si molesta porque no avisan, ni la gente del Fiscal (Uriel Carmona) avisan, ni la gente del otro nos dice", expresó Blanco Bravo.

Por último, el Gobernador reiteró el llamado a los medios de comunicación a que acudan directamente con el Fiscal de Morelos para conocer el avance de las investigaciones en torno a hechos que han impacto en el Estado.









