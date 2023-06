Sin reconciliación, le irá peor a Morelos: Jorge Argüelles

“Si no hay reconciliación en Morelos, sólo nos puede ir peor”, advierte el cónsul de México en Douglas Arizona y aspirante a la candidatura de Morena por el gobierno de Morelos, Jorge Argüelles Victorero, quien agrega: “Yo no le entro a ser gobernador si hay crispación, porque en Morelos urge un gobierno de acuerdos, un modelo de poder compartido, de coalición en que participe la ciudadanía, pero también la oposición”.

Argüelles Victorero, en exclusiva para El Sol de Cuernavaca, advierte sobre la polarización y el enrarecimiento en la vida pública morelense, y percibe que la evidente descomposición en grupos y subgrupos de la sociedad ha provocado que hasta los medios de comunicación “agarren bandos, ¿cuándo se había visto que tantos comunicadores estuvieran tan abiertamente respaldando a un bando político?”.

Y reitera: “Yo no veo alternativas, si no nos reconciliamos nos va a ir de mal en peor… debemos recordar que los políticos se van, entonces los que nos quedamos debemos ver cómo nos va bien a todos. Hoy eso no está pasando, los trabajadores sufren más cada día, cada vez son más los morelenses que piden ayuda para irse a los Estados Unidos, a la gente ya no le importa lo que digan los políticos porque los han defraudado”.

Jorge Argüelles es un empresario local que ya fue diputado federal por Morelos, salió del Partido Encuentro Social para adherirse a Morena donde ahora busca ser contemplado en la encuesta de la que saldría el candidato al gobierno del estado. Pero también al interior de ese partido encuentra división y enfrentamientos, aunque confía que ganará la disciplina partidista: “Yo sí veo al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, levantándole la mano a Lucy Meza o a Rabindranath Salazar, en caso de que ellos ganaran la encuesta, no tendría nada de malo”, señala cuando le preguntamos si el gobernador podría ejercer un veto contra quienes el propio mandatario ha señalado como sus principales adversarios políticos “no lo creo porque sería desconocer el método en el que todos estamos de acuerdo”, y añade, “Cuauhtémoc Blanco fue electo por seis años y ya se va, él mismo ha dicho que tiene otras aspiraciones”.

“El gobernador tendrá que actuar objetivamente y apoyar a quien gane la encuesta, nadie debe tratar de descarrilar el proceso interno, esa no es la solución porque siempre habrá espacios para todos, todos tendremos forma de seguir en la política”, reitera el cónsul y propone “un acuerdo para atenerse al resultado y apoyar a quien resulte vencedor de la encuesta, “porque si el movimiento se diluye, entonces va a entrar la oposición con mucha oportunidad de ganar”. Lo que la ciudadanía espera, señala “es que nos pongamos de acuerdo en la unidad y en el trabajo por un proyecto… Y que se haga política buena, no trampas, porque la hipocresía sólo ayuda en el póker, la decisión es ciudadana pero los políticos tenemos que dar las condiciones para que se crea en el proceso, por ejemplo, todos debemos separarnos de nuestros cargos antes de la competencia”.

“Morelos es electoralmente muy educado, nos puede dar la confianza, pero si fallamos nos la cobra”, sentencia.

Y sobre sus probables rivales en la encuesta que en la que “el estado se juega en parte su futuro”, reconoce que hay tres bloques según las actuales encuestas de preferencia. El primero, formado por Rabindranath Salazar, coordinador de políticas públicas de la presidencia y la senadora (con licencia a partir del lunes 19) Lucy Meza, que aparecerían como los punteros actualmente “con ellos siempre he avanzado en cordialidad y respeto”.









Un segundo bloque en que estarían Juan Ángel Flores, alcalde de Jojutla, Rafael Reyes, de Jiutepec y Margarita González, directora de la Lotería Nacional; “con Juan Ángel he tenido más comunicación porque era diputado de su distrito, y ha hecho una labor espléndida en Jojutla; Rafa Reyes es también exitoso y trabajador; Margarita González tiene la confianza del presidente López Obrador en la Lotería Nacional; todos ellos han hecho su trabajo y son congruentes con la cuarta transformación”. Y un tercer bloque en el que estarían Víctor Mercado y Cecilia Rodríguez; “de Ulises no creo que quiera ser gobernador, más bien lo veo como buscando ser dirigente del partido, pero llegó tarde a construir la relación con otros actores políticos, en parte por eso el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se ha quedado encapsulado, además, creo que si Cuauhtémoc Blanco se va a buscar otro cargo, se llevaría a sus operadores políticos, y Ulises se iría con él. Y Ceci y Víctor, pues son las corcholatas del gobernador, pero la sociedad será la que decida”.

Argüelles reconoce que desde que anunció su aspiración, hace unas semanas en entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, el gobernador no ha hablado con él. “Hace tiempo no tengo contacto con él, pero no es algo negativo, es circunstancial porque trabajando en Arizona, no tengo mucha presencia en Morelos, pero no percibo una molestia suya, de tenerla, seguramente ya me la habría hecho saber y no he recibido mensaje alguno”.

Y nuevamente se desmarca del equipo del gobernador “hay quienes perciben que los políticos en Morelos van en bolsitas, en grupos, yo no soy político de facciones, dialogo con todos porque sólo así se puede construir, así podemos aislar las diferencias y trabajar con todos y en ese todos se incluye a la sociedad, y a la oposición”.

Argüelles tiene una propuesta previa a las elecciones, “tiene que ser antes del 2 de marzo que empiezan las campañas porque si no, será imposible”, la idea es “una gran mesa para tener un diálogo por el estado, para poder vivir en paz. Sentarlos a todos, incluso al gobernador y a los diputados y llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad; porque hoy la convivencia política y la civilidad no existen en el estado, y debemos demostrar que la cuarta transformación también significa civilidad”. Y reconoce que muchos de los actores políticos, incluso algunos de quienes aspiran a ser candidatos, no perciben el diálogo abierto como una necesidad política, “Sí, pero yo soy Jorge Argüelles y lo voy a seguir siendo toda mi vida y esto es lo que propongo y lo seguiré proponiendo siempre”.

Y reitera que el diálogo político debe tomar en cuenta a la ciudadanía. “Debemos ser más responsables y receptivos los políticos, pero también la ciudadanía debe ser mucho más exigente. Hay que cambiar la forma de hacer política. Sentarnos a la mesa todos y no porque nos interese señalar a los otros, sino que la gente se dé cuenta de las propuestas, del trabajo para decantar y lograr un electorado más informado y más maduro. Porque sólo si se toma en cuenta a la sociedad podremos traducir las campañas en esperanza, y en que la gente vuelva a creer en los políticos”, concluye.











