Sin filias ni fobias en el TEEM: Ixel Mendoza

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) no tiene algún vínculo ni con el gobierno del estado ni con algún personaje de la política en la entidad, aseguró la magistrada Ixel Mendoza Aragón, en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

A pregunta expresa del director de esa casa editorial, Daniel Martínez, sobre si es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Ulises Bravo, la magistrada señala con firmeza: “No, del estado de Morelos. Lo que refieres se da a raíz de una fotografía que estuvo circulando en redes sociales, pero eso es historia, es pasado. Nosotros en el Tribunal hemos emitido todas nuestras soluciones apegadas a derecho” y asegura que en todas las resoluciones emitidas existe imparcialidad en el actuar del Pleno.

Agrega que no hay alguna resolución que pudiera beneficiar a algún personaje por un tema de cercanía y añade que recientemente se tuvo el asunto de las medidas cautelares de Ulises Bravo (hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo) y lo que se hizo fue confirmar el acuerdo que había dictado el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y confirmar que el curso de ese expediente lo continuó el órgano local (en el cual determinó imponer medidas cautelares contra Ulises Bravo por violencia política de género ejercida contra María de la Luz Villa Figueroa).

Ixel Mendoza ha estado vinculada a los temas electorales desde el 2003; brindó asesorías en este tema y más tarde, en 2006, se integró como parte de la Dirección Jurídica del Impepac para el Proceso electoral de ese mismo año.

Su trabajo la llevó en el 2019 a la magistratura en el TEEM, que asegura es una institución totalmente imparcial, totalmente objetiva, que cumple con todos los principios que regulan la materia electoral.

“Nosotras como magistradas, como Pleno, no tenemos ninguna filia, ninguna fobia. Nosotros resolvemos conforme a los asuntos que se nos van presentando y aplicando los criterios que va emitiendo la Sala Superior, en ese sentido no tenemos ninguna situación”, responde al ser cuestionada sobre si el Tribunal es enemigo de alguien.

Agrega que en todo proceso siempre va a haber alguien que pierde, alguien que no le favorece la resolución, pero asegura que lejos de generar campañas de desprestigio, lo ideal siempre va a ser que los inconformes acudan a impugnar la resolución para que sea la autoridad de la Sala Regional la que determine lo conducente.

Insiste en la necesidad de fortalecer a las instituciones y no en hacer campañas de denostación que no abonan para la salvaguarda de los derechos políticos que van más allá del derecho al voto.

El proceso electoral para el 2024

La magistrada señala que el derecho electoral es dinámico, lo que pudo ocurrir en un proceso anterior es diferente al que viene y así sucesivamente. Afirma que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado un papel preponderante y establece nuevos criterios que se van ajustando a lo que la sociedad requiere.

Dijo que actualmente la carga de trabajo no se compara con lo que llega a suscitarse en el tiempo electoral, pues en lo que va de 2023 han atendido alrededor de 57 medios de impugnación, mientras que en proceso electoral llegan a atender más de mil asuntos, como ocurrió en 2021.

Mendoza Aragón indica que si no se tienen las reglas claras para esta próxima elección, seguramente los asuntos terminarán en los tribunales.

“Se espera que este proceso electoral, sea un proceso muy judicializado, primeramente porque si no existen normas claras, por ejemplo, la integración de los ayuntamientos o a integración de las diputaciones de representación proporcional en el Congreso, si es que se aplican las medidas afirmativas y si todavía eso no nos queda claro, por supuesto que todo eso se va a judicializar”.

Tiene conocimiento que actualmente se tienen en el Impepac 20 procesos especiales sancionadores por presuntas violaciones y dependiendo de lo que determinen, si son procedentes o no, pasará al Tribunal, lo que indica un incrementó en la carga de trabajo, a pesar de que no ha iniciado el proceso.

Y es que, a pesar de que faltan dos meses para que inicie el proceso electoral, parece que ya estamos en ese tiempo, pues la efervescencia política y jurídica es mayor, admite.

Un pleno integrado por mujeres

Ixel señala que en el trabajo al interior del Tribunal con sus compañeras magistradas se han organizado bien, los obstáculos han sido al exterior y considera que muchos de estos obstáculos se han dado por razón de ser mujeres.

Asegura que el trabajo que desempeña junto a las magistrada Martha Elena Mejía y Marina Pérez Pineda es de puertas abiertas, si algún ciudadano tiene alguna duda en el sentido de que se está resolviendo algún expediente se puede platicar, se puede comentar, siempre y cuando ya haya una resolución, refiere.

“No por el hecho de que tres mujeres estemos al frente del Tribunal Electoral signifique una menor capacidad o una menor experiencia en la materia, al contrario, una de mis compañeras tiene casi 20 años dentro de la institución y tiene todo el conocimiento en la materia”.

La tres de tres

Mendoza Aragón asegura que la implementación de la llamada Ley tres de tres, está blindada y no puede ser utilizada como una argucia para suspender los derechos políticos de otro.

Cuando existan deudores alimentarios, cuando exista violencia política en razón de género o abusadores sexuales, será comprobado y entonces se deberán suspender el derecho de participar en una elección popular, destaca la magistrada.

Cita como ejemplo que en el caso de deudores alimentarios primeramente se tiene que demandar ante un juzgado civil el incumplimiento de la pensión alimenticia, se tiene que acreditar este incumplimiento y entonces al no cumplir con la obligación entonces se considera la inscrpciòn en el padrón de deudores.

Conminó a quienes ya tengan la demanda por pensión que paguen “y evidentemente que puedan seguir haciendo el cumplimiento de la obligación”.

Señala que el registro en el padrón está a cargo del Impepac pero ciertamente el Tribunal también toma determinaciones.

“Si se han emitido resoluciones del Tribunal y en otras ocasiones es la sala Regional la que debe mandatar”.

Agrega que la inscripción en el padrón se da hasta que haya una resolución firme que ya no admita recurso alguno, es ahí cuando se manda al registro.

Finalmente, en el diálogo con Daniel Martínez, director de El Sol de Cuernavaca, la magistrada hizo un llamado a la población a participar en el proceso electoral venidero:

“Los ciudadanos deben informarse sobre las opciones políticas que tienen y elegir así a quien desean. La participación es fundamental, de nada sirve ser crítico cuando no aportamos y no estamos vinculados. ¿Cómo vamos a participar? Emitiendo el voto como un derecho, pero también una obligación que tenemos; participar siendo observadores, para ser funcionarios de casilla, incluso en la representación de un candidato, en todas las formas posibles pero hay que participar”, concluye.

Sátira política, pero con respeto

Todo derecho tiene una limitante, que es no sobrepasar el derecho del otro, opina la magistrada, agrega que si bien la libertad de expresión es un derecho, esta no puede ser utilizada para violentar a otros.

La calumnia y hacer chistes de mujeres por el hecho de serlo es sancionado, y esto ha llevado a análisis muy interesantes, asegura Ixel.

Indica que cuando hay una denuncia por violencia política de género se analiza todo el entorno y con ello dar un resolutivo apegado a la norma.

“No es lo mismo cuando a un hombre le dicen zorro, porque puede ser sinónimo de tenacidad, pero cuando se utiliza el concepto a una mujer, el tema cambia”, entonces por ello se debe tomar en cuenta el todo y no solo lo aislado de cierto concepto.

Considera necesario crear un instrumento normativo que integre todas las leyes en materia de violencia política de género que permita que el ciudadano lo entienda de forma sencilla.

“Es que dicen: a veces la figura ya la mal utilizan para generar hasta un tipo de coacción, y ahí se desvirtúa la importancia de esta figura. De ahí la importancia de crear un instrumento normativo que contemple las formas de actuación por parte de las autoridades… cuando sí, cuando no, cuales son las posibles sanciones, hay hombres que han dicho es que yo he sido violentado y explicarle que no aplica en ese sentido”.

Destaca que es de suma importancia el respeto. “La crítica yo creo que esa debe de estar, quienes nos dedicamos al servicio público debemos estar abiertos a las críticas y a su vez expuestos a las críticas. Pero éstas deben ser con respeto, cuando se trata de mujeres no se puede permitir que la descalificación venga por el hecho de ser mujer”, afirma.