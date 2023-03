Ejecutivo paga la campaña contra el Congreso: diputados

En la comparecencia de Mónica Boggio Tomasaz Merino jefa de la Oficina de la Gubernatura, los legisladores locales le cuestionaron los altos gastos en comunicación social, así como, ejercer una “guerra sucia” contra el Poder Legislativo a través de campañas mediáticas.

La legisladora panista, Andrea Gordillo Vega señaló que la facultad del Congreso del Estado es velar por el uso de los recursos públicos, “por eso tenemos esa angustia, esa molestia, cómo puede haber tanto presupuesto destinado para medios de comunicación y no para la salud, no para el campo, no para obra pública”.

Te interesa: Diputados “hacen ruidito” en comparecencias: Mónica Boggio

Asimismo, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Paola Cruz Torres señaló que no hay voluntad entre el Poder Legislativo para generar un diálogo y realizar las ampliaciones presupuestales y le cuestionó cuántas solicitudes por escrito envió para generar un enlace de comunicación entre ambos poderes; Mónica Boggio contestó que acudió a comparecer respecto al Cuarto Informe de Gobierno y no sobre las declaraciones que da a la prensa.

La diputada local Paola Cruz reprochó a la jefa de la Oficina de la Gubernatura Mónica Boggio, los ataques realizados por el gobernador en contra de su persona

📹: @JESS_ARELLANO https://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/i78Zi1LzmJ — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 10, 2023

La diputada Paola Cruz acusó que en diversas giras de trabajo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se le atacó y difamó a través de medios de comunicación, por lo que, cuestionó a la funcionaria si ella es quien sugiere este tipo de estrategias.

A lo que Mónica Boggio insistió que su comparecencia trataba sobre la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y en otro momento, vía oficio, podía responder la pregunta. Ante la respuesta, Paola Cruz indicó que esa clase de actos son violencia política y recomendó a la funcionaria tener cuidado con lo que asesora.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala tomó la palabra para señalar que en reiteradas ocasiones Mónica Boggio trató de limitar las expresiones de los legisladores y le informó que de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, se establece que las y los diputados son inmunes de las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, así pues, invitó a conducirse con respecto al fuero constitucional.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez señaló al coordinador de Comunicación Social del Ejecutivo Local, Alexander Pisa (presente en la comparecencia al ser una área dependiente de la Oficina de la Gubernatura), como responsable de la guerra sucia contra el Legislativo y de generar división entre el pueblo de Morelos.

Local Diputados piden a funcionarios no distraerse en precampañas

Al tomar la palabra, indicó que el Poder Legislativo sigue de pie a pesar de los ataques, las groserías, los memes, las cuentas falsas y los vídeos creados para buscar la confrontación, para confundir a la gente o peor aún para tapar un gobierno que no presenta resultados en ninguna de sus áreas.

“Te pido a ti Alejandro Pisa que dejes de hacer esas campañas o dejes de dar esas órdenes, que dejes de seguir confrontando a la gente de Morelos, contribuye a que el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo haga una sinergia en beneficio del estado de Morelos, no contribuyas más al odio”, puntualizó.