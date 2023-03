Diputados 'hacen ruidito' en comparecencias: Mónica Boggio

“Invitaría al resto de los diputados que van a pasar a tribuna que reiteremos que las comparecencias son para venir a dar respuestas respecto de la glosa del informe y no para ocuparlo como un escenario político, como he visto que se han desarrollado las otras comparecencias. Entonces les pediría acotar, y respeto también a todos aquellos que están haciendo ese tipo de 'ruidito', porque como bien lo dijo la diputada no es un tema personal”, dijo Mónica Boggio Tomasaz, jefa de la Oficina de la Gubernatura en su comparecencia ante diputados.

La funcionaría estatal se rehusó a responder diversos cuestionamientos hechos por legisladores locales, argumentando que muchos fueron posicionamientos políticos que no tenían que ver con el motivo de su presencia ante el Congreso.

En diversos momentos de la comparecencia se escucharon diversas expresiones verbales entre los presentes, inclusive señalamientos dirigidos en contra de algunos funcionarios del Ejecutivo Local, los cuales provenían mayormente de las gradas del pleno, mismo que tornaron el ambiente tenso.

De las cuatro comparecencias de integrantes del gabinete de Cuahtémoc Blanco Bravo programadas durante la semana del 06 al 10 de marzo, la de la jefa de la Oficina de la Gubernatura fue la primera que se realizó en el pleno del Congreso.

La legisladora, Macrina Vallejo Bello fue la encargada de iniciar la primera ronda de preguntas y respuestas, y cuestionó a la funcionaria del ejecutivo estatal cuánto invirtió el área de Comunicación Social en 2022 en campañas o difusión de eventos y giras de trabajo en lengua náhuatl.

Mónica Boggio respondió que el montó ejercido en Comunicación Social fue de 222 millones 339 mil 296 pesos y no tienen cubierto comunicación en lengua náhuatl y solicitó réplica para pedir los cuestionamiento fueran en torno a la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

“Cumpliendo la obligación que hoy vengo a rendir, atenderé única y exclusivamente las preguntas referentes a la glosa”, insistió en diversas ocasiones.

Siguieron los cuestionamientos de los diputados: Alberto Sánchez Ortega, Verónica Anrubio Kempis y Andrea Valentina Gordillo, quienes cuestionaron y lamentaron el recurso excesivo que ejercicio el Ejecutivo Local en comunicación social, cuando existen otros sectores prioritarios.

La funcionaria del Ejecutivo Local les indicó que como diputados saben lo que cuestan los medios de comunicación.

Verónica Anrubio Kempis le cuestionó por qué el mandatario estatal solo acude algunos municipios, y si le pudiera adelantar qué municipios del distrito diez plantea ir en este 2023, a lo cual Mónica Boggio respondió que ella sólo estaba para atender preguntas de la glosa del informe 2022 y que le solicitara vía oficio para responderle.

Al finalizar su participación la legisladora Verónica Anrubio expresó que, “para el poder Ejecutivo es más importante destinar recursos para comunicación social que para otras cosas, como el campo, como desarrollo social y obra pública”.

Al finalizar su comparecencia, la jefa de la Oficina de la Gubernatura expresó que ya esperaba que sería provocada en la comparecencia, pero que no lo tomaría personal.

“Si sentí más que agresiones, como provocaciones en temas de comunicación, en todos los temas, a nivel ejecutivo directamente, sin embargo, no nos íbamos a prestar a ese ring sabíamos a qué veníamos”, finalizó.