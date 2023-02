Ejecutivo orquesta ataques en medios contra diputadas

En sesión ordinaria del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM) y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) investigar presuntos actos de violencia política en contra de legisladoras, mismos que aseguró el diputado Agustín Alonso Gutiérrez son orquestados desde el Ejecutivo local por dos comunicadores.

Alonso Gutiérrez presentó el punto de acuerdo exponiendo que el Poder Legislativo es respetuoso de la libertad de expresión, pero refirió que la libertad de expresión no puede ser utilizada para atacar a las mujeres y ejercer violencia política como lo hizo semanas atrás el periodista, Pedro "N".

En el punto de acuerdo se exhorta al IMM y a la Comisión de Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política del Impepac, investigue los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes.

"Si hay algo que no puedo tolerar es que se cometa violencia política en contra de las mujeres, en lo particular en contra de mis compañeras diputadas del Congreso local, por lo que estoy solicitando que se investiguen posibles actos constitutivos de violencia de género en perjuicio de las integrantes de la 55 Legislatura, ya que no toleramos este tipo de actos, porque si nos tocan a una, nos tocan a todos", expresó Alonso Gutiérrez en tribuna.

Además indicó que no puede tolerar estos actos y lo grave es que la violencia venga financiada desde el Ejecutivo estatal.

“Es decir que se utilizan recursos públicos para pagar campañas de odio, es algo que todos debemos condenar para que nadie, por más poder económico y político que tengan, pueda estar por encima de la ley”, dijo el legislador.

En tribuna exhibió un documento en el cual se refiere que el periodista Pedro "N" recibe 46 mil pesos al mes por parte del área de Comunicación Social del Ejecutivo local

A solicitud de la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Paola Cruz, en el punto de acuerdo se solicitó investigar al periodista Andrés "N", por presuntamente incurrir en actos de violencia política contra legisladoras.

A este punto de acuerdo se adhirieron las diputadas: Verónica Anrubio Kempis, Andrea Gordillo Vega, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, Luz Dary Quevedo Maldonado, Paola Cruz Torres y Macrina Vallejo Bello, así los diputados Eliasib Polanco Saldívar, Julio César Solís Serrano, Alejandro Martínez Bermúdez, Alberto Sánchez Ortega, Ángel Adame Jiménez y Óscar Cano Mondragón, quienes subieron a tribuna para exigir un alto a la violencia.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!