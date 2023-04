Descartan acortar recorrido del viacrucis de Ayala

Pese a los desmayos de dos de los protagonistas principales de la obra “El Mártir del Gólgota” en su última representación, el pasado Viernes Santo, el director de dicha escenificación, Francisco León Plascencia descartó la posibilidad de que el recorrido sea acortado en próximas ediciones, pues señaló que ya no puede ser más corto.

De acuerdo con el poblador, quien lleva 33 años participando en la obra, el recorrido que caminaban los actores llegó a ser más largo hasta que quedó conformado como lo es en la actualidad, con un tramo de unos dos kilómetros en las calles principales de la cabecera municipal, del teatro al aire libre del pueblo hasta el cerro de la colonia Cruz Verde.

“Se hacía otro recorrido, que era más largo, pero lo recortamos a como era originalmente. No hay forma de recortarlo más. Esta vez, por la insolación y los golpes de calor, los compañeros se sintieron mal. Los golpes son reales, las cachetadas, todo, y todo eso, quiera uno o no, te acaba, además de que van descalzos y llega un momento donde ya no aguantan”, dijo el director de la obra.

En su última participación como Cristo, Carlos Domínguez cargó con una cruz de madera de 180 kilogramos y decidió que haría el recorrido descalzo. Al término de la escenificación, en plena crucifixión, el calor cobró factura no sólo al actor principal, quien sufrió un desmayo, sino al actor que interpretó a Dimas, Alan Hernández, quien también perdió la conciencia y tuvo que ser bajado de la cruz por sus compañeros y auxiliado por los paramédicos.

Recién culminada la representación, mientras los actores se recuperan en casa, León Plascencia adelantó que ya hay tres posibles candidatos que podrían interpretar el papel principal el próximo año, dispuestos a pasar por las mismas inclemencias por fervor y fe. Sin embargo, señaló que aún no se determina quién será el elegido, si bien tendrá que ser alguien que tenga barba partida natural, requisito indispensable para interpretar a Jesús.











