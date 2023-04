Jojutla escenifica la vía dolorosa y muerte de Cristo

En Jojutla se llevó a cabo este Viernes Santo la escenificación del Viacrucis, este año el trayecto fue más largo para la peregrinación y representación de la vía dolorosa y muerte de Cristo; el recorrido comenzó en la colonia Vicente Guerrero de la localidad de Tlatenchi y por primera vez la crucifixión se realizó en la calle Leyva, hasta donde llegaron cientos de feligreses.

En la representaron las 14 estaciones participaron decenas de jóvenes y niños, acompañados de sus familias, peregrinos, un grupo de penitentes que descalzos y con cadenas en los pies cargaron su propia cruz apoyados de algún familiar, los penitentes son las personas que hacen promesas para que les concedan un milagro o para pagar el milagro.

A las 7:30 de la mañana se dieron cita los feligreses en la cancha de la colonia Vicente Guerrero de Tlatenchi, donde se dio la condena de crucifixión para Jesús, por Poncio Pilato,fue el lugar donde a Jesús se le pone la corona de espinas y recibe los azotes. En la segunda estación se condena a Cristo a cargar la cruz.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

La dolorosos y emotiva IV estación: el encuentro de Jesús con su madre, son acompañados de la lectura bíblica. Es en esta estación cuando conmovida, Verónica le seca la cara y el rostro queda grabado en el manto tras su caída con la pesada cruz.

Tras pasar Tlatenchi y Panchimalco, el párroco pidió en esta estación orar por todos lo que ayudan, paramédicos, socorristas, bomberos, médicos, enfermeras. También hizo un llamado de atención: “Cuántas personas vamos siguiendo a un Jesús que no es el verdadero y estamos reunidos aquí en el viacrucis, pero no lo hacemos con devoción, hay personas incluso que vienen fumando, que vienen hablando, que vienen como si estuvieran en una festividad, aparte van siguiendo a un Dios falso, un Jesús que no es compatible porque este Jesús y el verdadero rostro, es el que manifiesta con amor es al que seguimos y que nos invita a transformar nuestras vidas a ser mejores y a transmitir este verdadero rostro a nuestras familias, nuestros amigos y todas aquellas personas que nos rodean”, expresó el clérigo al conminarlos a ser verdaderos católicos y los que no tienen fe que mejor se retiren.

Sobre la avenida 5 de Febrero se llegó a la cabecera municipal, donde decenas de personas esperaban el paso de la procesión en la VII estación, la octava estuvo frente a la arcada del zócalo. El grueso contingente de feligreses llegó a la Calle Leyva donde escenificaron las cuatro ultimas estaciones, el momento en que Jesús es despojado de sus ropas, su crucifixión y muerte, después se prosiguió con la representación de cuando lo bajan para finalmente llevarlo a su tumba.

Más de cuatro horas de vía dolorosa, feligreses lloraron ante las conmovedoras escenas de los jóvenes protagonistas que nos recuerdan que el hijo de Dios dio su vida por amor a la gente, otros se conmovieron por los penitentes. Simultáneamente se llevó la representación en Zacatepec y en la comunidad indígena de Tetelpa donde este año se cumplen 100 años de la representación popular.





