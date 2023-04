En Ayala cuidan a los actores de la Pasión de Cristo

Dos kilómetros de recorrido y 31 grados de temperatura fueron suficientes para que la representación de la obra de teatro "El Mártir del Gólgota", que este 2023 cumplió 84 años de antigüedad, terminara en el desmayo de dos de los actores principales: Carlos Domínguez, quien interpretó a Jesús, y Alan Hernández, intérprete de Dimas. Ambos concluyeron la presentación siendo atendidos por paramédicos, ante la preocupación de sus familiares y amigos.

Desde hace más de ocho décadas, esta representación del Viacrucis se ha convertido en una de las principales que se realizan en el estado de Morelos. De 2020 a 2022, la escenificación, que se realiza con la participación de más de 40 actores, fue interrumpida a causa de las restricciones sanitarias de la pandemia de la Covid-19. En su reanudación, los actores tuvieron que enfrentarse a las altas temperaturas que predominan durante esta temporada del año, siendo socorridos por los pobladores de la cabecera municipal, quienes salieron con cubetas y mangueras a humedecer las calles.

"Lo hacemos para que el suelo no esté caliente cuando pasen", dijo una pobladora.

Se trató de la última ocasión en que Carlos Domínguez, de 37 años de edad, interpretó el papel principal, concluyendo con una promesa que hizo cuando tenía 23, la cual tuvo que interrumpir durante cuatro años, tres por la pandemia y uno por un problema personal. En su último año interpretado a Jesús, Domínguez reconoció que nunca le gustó participar en la obra.

"Gracias a Dios ya se acabó esto. Me preguntan si me gustaría continuar y la verdad no, yo aquí termino, con una promesa. No era un gusto, tengo que ser honesto, no era algo que me gustara hacer", dijo Carlos momentos antes de ser levantado en la cruz en la escena de la crucifixión.

Mientras que Carlos se desmayó al descender de la cruz, Alan Hernández sufrió las consecuencias del golpe de calor cuando se encontraba en lo alto. Ambos fueron socorridos por el cuerpo de paramédicos que se encontraba presente, así como una ambulancia que acudió al llamado.





