Con refritos quieren dañar mi imagen: Cuauhtémoc Blanco

Al descartar mantener presuntas negociaciones con grupos delictivos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo advirtió que hay más denuncias contra Graco Ramírez Garrido Abreu, y todavía cuenta con dos años de gobierno para poder encarcelarlo.

El mandatario de Morelos, indicó que las versiones sobre su presunta relación con el crimen organizado, forman parte de una estrategia para manchar su imagen y “es un refrito”, más en estos momentos que han atrapado a diversas cabezas de la delincuencia.

“Como ya se los he dicho el que nada debe nada teme (…) yo no tengo nada que ver con el crimen organizado y me voy a seguir sacando fotos, me ha sacado fotos con otros personajes que yo ni los conozco, no sé quienes son, si yo estuviera involucrado en el crimen organizado no hubiera detenido a estos personajes que tanto le han hecho daño al estado”.

Blanco Bravo agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo le ha brindado su respaldo porque “él sabe que no pacto con delincuentes”.

El gobernador aseguró que mantiene grabaciones del exgobernador Graco Ramírez y de su jefe de la policía, Jesús Alberto Capella Ibarra, sosteniendo pacto con Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, mismas que habrá de hacer públicas.

“Fíjate hay grabaciones de Graco Ramírez pactando con el Carrete y un día se las voy a enseñar, a mi me las pasaron (...) sé que si te metes con el crimen organizado terminas en malos pasos”, afirmó.

En estos momentos señaló, Graco Ramírez tiene un procedimiento jurídico, pero cuenta con el apoyo del fiscal Uriel Carmona, además de otros amigos quienes suelen solapar el desvío de recursos financieros durante su administración.

Como ejemplo del mal uso en los recursos públicos refirió el estadio de fútbol Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec: “Todavía tengo tiempo de ver como gobernador a Graco en prisión, todavía me quedan dos años y bueno ahí está también el “Coruco” Díaz que se está cayendo. No se vale, vayan al estadio y vean como está”.

Dijo conocer sobre una nueva denuncia del Instituto de Crédito para los Trabajadores contra Graco Ramírez, pero sin ventilar nada porque vendría el apoyo del Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para dar protección al exmandatario en la entidad.

Respecto al Fiscal, Blanco Bravo descartó pedir su renuncia, indicó que es un asunto que solamente compete al Congreso local retirarlo del cargo, en un momento en que la sociedad pide esa separación inmediata por mantener una procuración de justicia con el 98% de casos sin resolver y en la impunidad.





