Morena pide unidad entre sus militantes

El legislador local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Arturo Pérez Flores señaló que ya ha tenido un acercamiento con sus compañeros de bancada para construir unidad y negó tener una mala relación.

Hace unas semanas se reunió con todos los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de Morelos con el ánimo de construir y trabajar juntos.

“Yo siempre he pugnado no solo al interior de mi partido, sino al interior del Congreso por el diálogo y el consenso, no he desistido”.

Negó tener mala relación con sus compañeros de bancada, ni con el resto de legisladores de otras fuerzas políticas del Congreso Local.

“Si he notado que de repente atienden a intereses que no son propios del Congreso, creo que es de dominio público, de repente cosas fuera de agenda, fuera incluso de la 4T y es donde podemos tener una diferencia, pero más allá de eso nuestro trato es cordial”, dijo.

Cabe recordar que antes de que iniciará el segundo año de trabajo legislativo, Arturo Pérez fue designado como coordinador de campaña, de hecho, así se cantó en la sesión solemne.

Sin embargo, en la sesión del 14 de septiembre se anunció que la nueva coordinadora de bancada de Morena era Macrina Vallejo Bello y ese mismo día fue elegida como presidenta de la Junta de Político y de Gobierno del Congreso Local, y la adhesión a las filas del partido de Alberto Sánchez Ortega.

Esto generó que la bancada se dividiera en dos grupos, uno conformado por Macrina Vallejo Bello, Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez Bermúdez y Alberto Sánchez Ortega; el otro lo integran Ariadna Barrera Vázquez, Edi Margarita Soriano Barrera, y Arturo Pérez Flores.

Macrina Vallejo Bello, Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez Bermúdez y Alberto Sánchez Ortega se han integrado al G15, el cual está conformado por legisladores de diversas fuerzas políticas, como es Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza, Movimiento Nacional y Partido del Trabajo (PT).



