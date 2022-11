Cuauhtémoc Blanco adelanta veto al presupuesto 2023

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, adelantó que el presupuesto estatal 2023 proyectado por el Congreso del estado podría "ser vetado" y por lo tanto no publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, toda vez que los recursos podrían haberse distribuido a beneficio de los legisladores y con preferencias para ciertos municipios.

El mandatario estatal hizo referencia a los municipios de Yautepec y Cuernavaca, representados por los expresidentes municipales y hoy diputados Agustín Alonso Gutiérrez y Francisco Sánchez Zavala, respectivamente, y los recursos que fueron autorizados para estas localidades, dejando otros rubros "desamparados", según manifestó:

"No lo hemos revisado pero hay obras para Yautepec y Yecapixtla, tanto a Agustín Alonso como a Paco Sánchez. No se vale. ¿Dónde están los otros presidentes municipales? Ojalá levanten la mano, porque imagínate, y también a Cuernavaca me parece que le van a aumentar... Me parece que son como 400 y 50 millones para Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec, lo que es PRI, PAN y PRD... No se vale. Aquí es todo parejo, no nada más para unos municipios", dijo el gobernador.

El gobernador también criticó la distribución del presupuesto para la Fiscalía General del Estado (FGE), especialmente en un momento donde su actuación ha sido blanco de señalamientos a nivel local y federal:

"Ahorita lo que están haciendo los diputados es que fueron a la fiscalía para ver lo del presupuesto judicial y quedar bien con ellos. Entonces quedaron desamparados muchos rubros, a beneficio de ellos", declaró.

Durante la visita que realizó este 9 de noviembre al municipio de Tepalcingo, para inaugurar obras hídricas, Blanco Bravo dejó abierta la posibilidad de que el presupuesto planeado por los legisladores locales sea "vetado" por el poder ejecutivo:

"Lo estamos viendo, hay muchas observaciones... Se puede vetar", aseguró.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local