Apoyos prometidos para cultivos perdidos en Morelos no llegaron

Los apoyos prometidos por el gobierno estatal y federal para los agricultores que perdieron el cien por ciento de sus cultivos de temporal en 2023 no llegaron, lo que afectó a ejidatarios en los municipios de Tlaquiltenango, Jojutla, Puente de Ixtla y Xoxocotla.

Ramón Corona Aguilar, presidente del comisariado ejidal, informó que 800 hectáreas de maíz, cacahuate y sorgo sembradas por 600 campesinos se perdieron debido a la falta de lluvias. A pesar de que se les había prometido un apoyo de mil 500 pesos por hectárea, ningún agricultor recibió la ayuda.

El único apoyo que llegó del gobierno federal es fertilizante, distribuido desde marzo de 2024 para las tierras de temporal. Sin embargo, el dinero prometido para los cultivos perdidos no ha sido entregado.

Cultivos en la zona sur de Morelos. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Ramón Corona Aguilar señaló que estos recursos deberían llegar a través de Desarrollo Agropecuario del municipio, pero no hay avance en la gestión de estos apoyos. La situación es grave, ya que la sequía afectó, incluso, a los cultivos de riego.

"Los afectados acuden con su servidor, pero aquí no llegan esos apoyos, son tramites que hace Desarrollo Agropecuario del municipio... como representante de la comunidad ejidal no manejo ni un recurso, aquí no llegan los apoyos, todos esos recursos esos beneficios llegan directamente al municipio”

No hay semillas para sembrar en Tlaquiltenango

En Tlaquiltenango, los ejidos tampoco recibieron los apoyos y enfrentan dificultades severas, ya que no tienen semillas para la próxima siembra y sus almacenes están vacíos.

Andrés Moran Abundes, director de Desarrollo Agropecuario en Tlaquiltenango, mencionó que mil 300 ejidatarios están en incertidumbre sobre el próximo ciclo agrícola.

Otros ejidos como que quedaron desprotegidos son: en Tehuixtla. Chisco Vicente Arada; en Puente de Ixtla: Tilzapotla, La Tigra, el Estudiante; Tlaltizapán, Tetelpa y Galeana.