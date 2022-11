Exhorta Congreso a alcaldes a reforzar la seguridad pública

Ante la ola de violencia que se vive en Morelos, como la que se ha presentado en el municipio de Cuautla, el diputado Francisco Sánchez Zavala señaló que se aprobó el incremento al presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, así como a la Fiscalía del Estado para que no existan pretextos para intensificar acciones que permitan dar seguridad a la población.

“El Congreso tiene que actuar en consecuencia ante esta ola de inseguridad, no solamente en Cuautla, en la región oriente, si no en todo el Estado, creo que es momento para que todas las instituciones que están encargadas para generar esa paz para la ciudadanía se pongan a trabajar que no haya más excusas y pretextos”, explicó el legislador.

Sánchez Zavala manifestó que en el presupuesto que recientemente se aprobó en el Congreso se destinaron los recursos suficientes para que se incremente la presencia de policías en las calles previniendo el delito, y no se cometan más actos ilícitos como los que se están presentando.

“También se va a fortalecer a la Fiscalía del Estado para que también se hagan las investigaciones correspondientes, y se hagan las detenciones”, puntualizó.

También aseguró que se estará fortaleciendo al Poder Judicial para que se complementen así los procesos que permitan castigar a quienes cometen delitos.

El legislador lamentó que en Cuautla fueron privadas de la vida varias personas durante este fin de semana, y es por ello que dijo se trabajará en fortalecer los tres ejes encargados de brindar paz y seguridad a los habitantes de Morelos.





