Recibirá Morelos menos recursos federales en el 2023: Viggiano Austria

"Morelos no merece ser tratado como el patio trasero de la Ciudad de México, es un estado importante e histórico que genera riqueza, no podemos acostumbrarnos a vivir con el nivel de inseguridad que vivimos en Morelos, no lo merecemos, ni lo merecen nuestros hijos ", aseguró Carolina Viggiano Austria, Secretaria General del CEN del PRI y Diputada Federal.

Durante la Asamblea Informativa del Grupo Parlamentario del PRI, donde se habló sobre el Paquete Presupuesto Egresos Federal 2023, Viggiano Austria dijo que el presupuesto es importante porque es el instrumento más trascendente para cambiar el rostro de un país y de un estado, y mencionó que lo que no está en el presupuesto no existe, aunque todas las mañanas se hable de eso solo existe lo que está en el presupuesto, porque es realmente lo que va a suceder.

De acuerdo con el informe proporcionado por Lorenzo Alberto Chayt Tur, representante del grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados, el estado de Morelos recibirá un 25% menos de recursos en proporción a los recibidos en 2018, es decir, de cada peso que la Entidad Federativa obtenía en 2018, hoy recibe 75 centavos. .

En proporción al presupuesto total, sin considerar el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y el Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el estado de Morelos sólo recibe el 75% de los recursos que recibía en 2018. Por lo que pasa de recibir el 0.68% del presupuesto total en 2018 al 0.51% en 2023.

"El presupuesto es irreal porque no vamos a reunir el dinero que dicen que vamos a tener de ingresos, porque no vamos a crecer el 3.5% si no hemos crecido nada, si no se promueve la inversión productiva y no se hace nada para que crezca el país", dijo Viggiano Austria.

Agregó que el presupuesto viene hacia abajo y en materia de seguridad para Morelos es prácticamente nulo, el darles a los policías herramientas para hacer frente al crimen organizado, no existe. No hay fomento a la agricultura, pesca y ganadería, ni para el turismo y la cultura.

Asimismo, la secretaria general del CEN del PRI aseguró que el 80% de los proyectos no sé licitan, se asignan directamente y no hay transparencia.

"Debemos defender la economía familiar porque la gente tiene hambre, y estamos en una situación complicada porque estamos en un mal momento, con un mal gobierno. Los partidos le cuestan a la sociedad, debemos cumplir con nuestro rol".

Finalmente, hizo un llamado a los diputados de Morena para que voten en contra del presupuesto de su estado en la Cámara de Diputados, porque no representa sus demandas y anhelos: "que no estén de acuerdo porque hacen falta muchas cosas y se necesita un presupuesto especial para proteger a las mujeres de la violencia con refugios y un sistema de justicia que responda porque hoy vivimos impunidad y violencia en condiciones precarias".





