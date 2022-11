La reforma electoral atenta contra la democracia del país: Barra mexicana de abogados

Claudia Elena de Buen Unna, presidenta nacional de la barra mexicana, colegio de abogados, mencionó que la iniciativa presentada por el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pone en manos de un solo partido la democracia de las próximas elecciones del país.

“La iniciativa presidencial atenta contra la democracia del país, ¿por qué?, porque está dejando en manos de un partido mayoritario, que es el que al presidente evidentemente le conviene que así sea; tiene que ser un instituto neutral e imparcial para que pueda hacer su trabajo de manera adecuada”, explicó Buen Unna.

La iniciativa que AMLO presentó a la Cámara de Diputados busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) cambie al INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) y con ello disminuir de 11 a siete consejeros electorales, mismos que deberán ser electos por el voto ciudadano, así como la eliminación del financiamiento de los partidos políticos para actividades ordinarias, además de la eliminación de los legisladores plurinominales.

En este sentido, la presidente barrista, señaló que elegir a los miembros del INE mediante el voto popular podría ser inadecuado, puesto que las personas que deben ocupar esos cargos son personas apartidistas, principalmente para desempeñar adecuadamente su trabajo.

“El INE ha trabajado magníficamente bien, yo no tengo ninguna queja, al contrario, creo que es el único instituto en el que realmente la gente confía, y en el que la gente que trabaja somos los ciudadanos, somos los que prestamos ayuda al INE cada vez que hay elecciones, ¿cómo podemos dudar de nosotros mismos si estamos haciendo el trabajo? (...) Creo que buscar un cambio no obedece a que no funcione bien, sino a otro tipo de intenciones y eso es lo que me preocupa”, explicó.

Asimismo, Buen Unna mencionó que son 104 iniciativas las que han sido presentadas por diputados, senadores y el propio presidente de la república, por lo que como barristas se encuentran en espera de que se haga un desglose para poder realizar una análisis y fijar una postura por parte de los barristas.





