Segunda manifestación de sector salud; no hay respuesta de IMSS-Bienestar

Ante la falta de respuesta por parte de Marco Antonio Cantú Cueva (coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Morelos), los trabajadores del Hospital G. Parres se manifestaron por segunda ocasión durante dos horas para exigir el pago de adeudos en prestaciones y respeto a sus derechos laborales.

Gil Madagán Salazar, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) sección 29, denunció que las prestaciones por las que lucharon han sido trastocadas, con el fin de manejarlas a favor del IMSS-Bienestar.

"Que no se respete el escalafón, que no haya respeto a las plazas, no hay prima dominical, no hay estimulo mensual... la postura de nosotros es que se respete, por que además cuando se creo el IMSS-Bienestar así decía 'se respetarán las condiciones generales de trabajo'".

Personal de salud del Hospital G. Parres nuevamente realizan un paro de brazos caídos ante la falta de respuesta del responsable del programa IMSS- Bienestar



Además, enfatizó que el dirigente Cantú Cuevas "está cerrado al diálogo" argumentando que no tiene la capacidad de tomar decisiones o buscar una solución pues corresponde a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.

Por el momento no hay un acercamiento hacia los trabajadores, y por esta razón, las manifestaciones se prolongarán más horas.

En Cuautla también protestan

El mismo escenario se vivió en la sede de Cuautla del hospital general, ya que los trabajadores denuncian la falta de certeza laboral pues sus pagos prestaciones y salario han sido suspendidos.

De igual forma, paralizaron labores por dos horas y alertaron que las manifestaciones seguirán hasta obtener una respuesta.

