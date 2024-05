Sector Salud para labores en Cuernavaca y Cuautla; exigen respeto a derechos

Trabajadores del sector Salud adscritos al programa IMSS-Bienestar pararon labores durante una hora debido a que no les han cumplido sus demandas laborales. Aseguran que les deben estímulos trimestrales y mensuales, además de asegurar que no se han cubierto las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La situación se agudizó con la transición al IMSS-Bienestar, pues aseguran que sus derechos laborales no son respetados.

“Nos cortaron prestaciones, primas dominicales. No han pagado nuestras aportaciones al ISSSTE, nos suspendieron el escalafón. Si alguno de los compañeros metió una licencia prejubilatoria antes del mes de febrero, no se puede jubilar porque no le pagaron al ISSSTE, y esos compañeros ya no están percibiendo ningún sueldo y ni siquiera atención médica”, señaló Lorena Gaytán, secretaria de Asuntos Jurídicos del Sindicato de Salud

La movilización se registró en varios puntos del estado entre ellos Cuautla y Cuernavaca, donde, exigieron mejores condiciones laborales, así como insumos y medicamentos, contratación de personal, pues aseguran, el que tienen es insuficiente para atender las demandas de la población.

“Suspendieron todas las contrataciones de personal médico y de enfermería. Tenemos bajo número de insumos y así se ha tenido que seguir trabajando”.

En el Hospital G. Parres de Cuernavaca se realizó este día un paro de labores de una hora, para exigir que se respeten sus derechos laborales y el cumplimiento de los acuerdos tomados por las autoridades del IMSS Bienestar



Al respecto Humberto Bueno Rendón, secretario de Recursos Humanos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, asegura que la coordinación por parte del IMSS-Bienestar no atiende sus demandas.

“Estamos exigiendo que se nos paguen estímulos trimestrales, estímulos mensuales, a algunas compañeras no se les ha pagado el bono del 10 de mayo. Exigimos mejores medicamentos, material de curación e insumos para atender a las personas y que haya más recurso humano”.

El paro de brazos caídos se prolongó sólo durante una hora y se prevé que, de no tener una respuesta por parte de las autoridades en las próximas horas, puedan radicalizar sus protestas.

Por el momento, el servicio en los hospitales adscritos al IMSS-Bienestar ya se realiza de manera normal.

