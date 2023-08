Comunidades indígenas viven de su esfuerzo, no de los políticos

“Pedimos que dejen de vernos como botín político porque no lo somos, somos gente pensante y preparada; Gracias a la gente que ha resistido seguimos aquí”, manifestó Martha Solé Valois, Nanantzin (dirigente) del Consejo Superior Indígena del Señorío de Cuauhnáhuac. La declaración proviene de la molestia con los gobiernos que olvidan a las comunidades, ya que mientras son tiempos electorales muestran interés por los pueblos y al llegar al poder sus propuestas se esfuman.

En su opinión las comunidades sobreviven gracias a los esfuerzos de sus integrantes y no por mérito de los gobernantes. Martha Solé llamó a la población indígena a no dejarse llevar por la promesas políticas, pues estas "ideas" ya forman parte de la Ley Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y no son propuestas nuevas.

De igual manera invitó a los precandidatos a intercambiar propuestas y escuchar necesidades con la comunidad, “el problema es que el gobierno tiene una perspectiva y nosotros tenemos otra. Esa es una responsabilidad de los tres niveles”, mencionó.

La Nanantzin aseguró que las comunidades indígenas ya no son fáciles de convencer, y la experiencia los alienta a defender sus raíces y cultura, a pesar de la modernidad. Una vez más resaltó que sus tradiciones, lengua e ideología se preservan gracias a sus esfuerzos.

El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó el 09 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen los derechos individuales y colectivos, que incluyen: el derecho a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y la educación. Además subraya el derecho a mantener y reforzar su cultura y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades.