Caos vial en Cuernavaca por falta de agua; bloqueos en varios puntos

De nueva cuenta, Cuernavaca se vio inmersa en un caos vehicular debido a las protestas por la falta de agua.

Este viernes 17 de febrero, los vecinos de la colonia Los Pilares cerraron la avenida Morelos, a la altura de la colonia Chipitlán, lo que provocó largas filas de vehículos hacia el sur de la capital debido a que no tienen el servicio desde hace varios días; advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta tener agua en sus viviendas.

Finanzas SAPAC recauda un millón de pesos diarios: Urióstegui

Este es el segundo día de cierre de dicha avenida, ya que el pasado 16 de febrero se mantuvo la protesta por alrededor de siete horas.

Respecto a esta situación específica, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que la problemática en Los Pilares se debe a la falla de una de las bombas del pozo, por lo que se espera que durante el día se solucione.

⚠#AlertaVial⚠ | Vecinos de la colonia Los Pilares de #Cuernavaca cierran por segundo día consecutivo la avenida Morelos Sur, a la altura de Chipitlán por falta de agua

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/wZOVoP2i8i pic.twitter.com/PApqPV2rqm — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 17, 2023

Cuatro pozos siguen sin energía eléctrica

Sin embargo, confirmó que la afectación en cuatro pozos por el corte de energía prevalece, esto debido al adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

"Cómo les he venido señalando SAPAC no cuenta con los recursos suficientes para ponerse al día en el consumo de este año por los pagos que se hicieron en diciembre, pero se va resolver pronto... No sé cuándo, eso le corresponde a SAPAC", explicó el munícipe.

El pasado jueves, la directora del SAPAC, Evelia Flores, precisó que el adeudo ante la paraestatal de este 2023 es de 16 millones de pesos, pero se les exige también el pago de la deuda histórica que asciende a 300 millones de pesos.

Ante ello, el edil reiteró que el consumo de energía eléctrica al mes es de alrededor de 11 millones de pesos, mientras que el pago de nómina de los trabajadores es de la misma cantidad, más los pagos de cloración, reparación de bombas y fugas, por lo que no alcanzan los recursos para hacer el pago, puesto que los ingresos, promedio, son de alrededor de 25 millones de pesos.

"Si observan entre el gasto corriente y lo que se recibe, no hay un margen de ganancia como para invertir en otras cosas", explicó el edil.

El alcalde José Luis Urióstegui explicó que el balance de gasto corriente y los ingresos de Sapac no deja un margen de ganancia que permita invertir en otras cosas, sin embargo, espera que quede restablecido el servicio en Los Pilares en el transcurso del día

📹: Emireth Cossio pic.twitter.com/3r1CJUx5Py — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 17, 2023

SAPAC sigue "en análisis"; respuestas lentas

Recordó que el área jurídica de SAPAC analiza la situación para conseguir acuerdos con las instituciones públicas y privadas que se encuentran en la morosidad con el Sistema, esto para incrementar la recaudación y, con ello, abonar a la deuda.

Cuestionado sobre si solicitarán el apoyo de instancias federales, Urióstegui Salgado dijo que lo están haciendo, pero las respuestas no han sido rápidas.

Los cortes de energía en los cuatro pozos de Cuernavaca son: Chamilpa Uno, 24va Zona Militar, Monasterio y Cuernavaca Dos, lo que afecta a cerca de 25 mil personas de distintas colonias de Cuernavaca.

Debido al riesgo de que continúen los cortes de energía en los pozos, vecinos de otras colonias como Chapultepec y Revolución, instalaron vigilancia permanente para evitar el paso de trabajadores de la CFE.

Vecinos de las colonias Revolución y Ciudad Chapultepec, cumplen 3 días resguardando el pozo de agua para evitar cortes de luz por parte de la CFE

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/gRGoPmH0Uj pic.twitter.com/oSPhCjhXT8 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 17, 2023

Con información de Enrique Domínguez