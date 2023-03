Auditora de Morelos acusa persecución política de Fiscalía y Congreso

La ex titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez acusó presuntas amenazas, hostigamiento en su contra y actos para imputarla y detenerla, por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Este martes 14 de marzo, López Rodríguez reapareció en conferencia de prensa en un conocido restaurante del centro de Cuernavaca, luego de ausentarse en las audiencias de formulación de imputación en el Ciudad Judicial de Atlacholoaya.

Señaló que el pasado 10 de marzo se enteró que la Fiscalía Anticorrupción retiró la formulación de imputación, derivada de tres carpetas de investigación que inició en su contra por los delitos de peculado, ejercicio ilícito de funciones y uso de documentos falsos.

Agregó que es inocente de los delitos que se le señalan y que mediante su defensa habrá de acreditarlo.

América "N", extitular de la @ESAF acusó presuntas amenazas, hostigamiento en su contra y actos para imputarla y detenerla, por parte de la Fiscalía Anticorrupción

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eDGYh pic.twitter.com/ATByA2mR11 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 14, 2023

“En la propia audiencia oral, no puede ser que despliegue un operativo de 10 o 15 ministeriales esperando a que yo llegue. Esta persecución no es una forma común o normal, además yo no soy un delincuente, yo no soy una persona que ha cometido un delito, estoy en un proceso de una investigación y tendré en su momento mi defensa pero en este momento ¿qué hay? No hay proceso de investigación en mi contra, ¿hasta qué día lo van a volver a ingresar?”, declaró.

Aseguro que las acusaciones en su contra obedecen a una persecución política por parte del denominado G-15 integrado por diputadas y diputados del Congreso del Estado para que, por todos los medios, se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva.

La ex servidora pública acusó a los quince legisladores de ofrecerle una magistratura al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez por "su cabeza", es decir, para que este en prisión preventiva. Por lo cual, señaló que el tema en torno a su situación es meramente político, e insistió que el curso de la investigación determinará la responsabilidad o no de las acusaciones en su contra.

Además, indicó que los legisladores buscan "desaparecer" las auditorías a las cuentas públicas cuando eran ediles. Y que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGEJM) por los actos de intimidación y hostigamiento que ha sufrido incluso afuera de su propio domicilio.

“Saliendo de las audiencias de juicio oral han tratado de quitarle al licenciado (defensor) su teléfono, a mí me amedrentaron, yo ya presente una denuncias de todas estas formas en las que la Fiscalía Anticorrupción ha estado acechándome”, afirmó América López.

López Rodríguez puntualizó que el retiro de la formulación de imputación que hizo la FECC es una estrategia para quitar el amparo por el abandono de defensa que le otorgó la justicia federal, primero en una suspensión provisional el 21 de febrero y, recientemente, con la suspensión definitiva, con el cual no podía ser obligada a comparecer ante el juez.

Por último, afirmó que la sociedad morelense es engañada “por actores políticos, funcionarios, que dicen conocer del asunto, es decir respecto del estatus de mi situación jurídica pero la realidad que vivo todos los días es que vivo con temor que me paso algo a mí y a mi familia”.

En tanto, la justicia federal no resuelva el amparo sobre quién es él o la titular de la ESAF, ella continúa al frente del organismo, al referir que el procedimiento que decidieron aprobar los legisladores en diciembre de 2022, fue aprobado por presión y coerción e intereses personales.

¿De qué se le acusa a América López?

De acuerdo a las carpetas de investigación que inició la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la titular de la ESAF habría gastado alrededor de 80 millones de pesos en aparatos de línea blanca, electrodomésticos, muebles vinos y licores, adquiridos en una tienda departamental de Cuernavaca, para la cual uso una “cuenta secreta” a nombre de la propia Auditoria.

Motivo por el cual, y derivado de una denuncia ciudadana, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción inicio una investigación.

El siete de diciembre, América López acudió a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec y solicitó el aplazamiento de la audiencia por la carpeta de investigación en su contra, recurso que le fue concedido.

Sin embargo, las investigaciones continuaron su curso, el 13 de diciembre elementos de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad realizaron un cateo en una “oficina alterna” de la ESAF ubicada en la colonia San Juan de Cuernavaca, ahí aseguraron documentos como parte de las indagatorias.

En su momento, tras este cateo, el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza declaró que esa propiedad “no forma parte de la ESAF ni de ningún ente público” por lo que mantener documentos fuera de las instalaciones oficiales era un acto ilegal, “toda vez que guardar en una propiedad privada información sobre el manejo financiero y contable de ese organismo es considerado en el Código Penal como delito”.

El 15 de diciembre, con 15 votos a favor, los diputados aprobaron modificaciones el Reglamento y Ley Orgánica del Congreso local, para poder nombrar un auditor general.

El 16 de diciembre, 12 legisladores acudieron a las instalaciones de la ESAF, en donde desconocieron a América López como auditora general y nombraron como encargado de despacho a José Blas Cuevas Díaz.









